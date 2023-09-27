Німеччина стурбована кількістю нелегальних мігрантів в ЄС

Німеччина запровадить посилений контроль на кордоні з Чехією та Польщею. Такі заходи необхідні через зростання нелегальної міграції.

Як повідомляє Polsatnews, у середу, 27 вересня, голова МВС Німеччини Ненсі Фезер заявила, що кордони ЄС потребують кращого контролю через стрімкий ріст кількості мігрантів, це становить загрозу для шенгенської зони.

«Ми маємо припинити жорстокий бізнес контрабандистів, які заради максимальної вигоди ризикують людськими життями. Тому бундесполіція негайно починає додаткові гнучкі перевірки на основних маршрутах контрабандистів на кордоні з Польщею та Чехією. Ці додаткові перевірки доповнюють патрулювання, яке ми вже значно активізували останніми місяцями. Поліція присутня у всьому прикордонному регіоні», – зазначила Ненсі Фезер на прес-конференції у Берліні 27 вересня.

Таке рішення пов’язане зі зростанням кількості біженців, що шукають у Європі притулку. 20-25% випадків нелегального прибуття мігрантів до Німеччини є результатом діяльності контрабандистів.

Polsatnews додає, що Польща буде послідовною у цьому питанні і також уважніше контролюватиме кордон та нелегальну міграцію. За інформацією речниці Прикордонної служби Польщі Анни Міхальської, кількість нелегалів особливо зросла на кордоні зі Словаччиною. Іноземні мігранти їдуть з Балкан через Польщу до Німеччини. Загалом на обох ділянках південного кордону Польщі, тобто з Чехією та Словаччиною, ця кількість зросла майже в сім разів.

Нагадаємо, у вівторок на польсько-словацькому кордоні прикордонники запровадили постійні та тимчасові перевірки автобусів та інших транспортних засобів, які можуть перевозити нелегальних мігрантів з цього напрямку.