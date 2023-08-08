Швидка на польській реєстрації перевозила сімох "пацієнтів"

Німецька поліція зупинила автомобіль швидкої допомоги, в якому виявили незаконних мігрантів з Сирії. Їх перевозив 46-річний українець. Машина мала польські реєстраційні номери. Інцидент трапився 2 серпня, але польський сайт WP Wiadomosci повідомив про це 8 серпня. Прокуратура Дрездена розпочала розслідування щодо контрабанди іноземців.

Як зазначається у повідомленні, 2 серпня патруль федеральної поліції зупинив автомобіль Dodge Caliber на трасі A17, який перетнув кордон із Чехією, мав польські номерні знаки, сині ліхтарі на даху та маркування, що вказувало, що це машина швидкої допомоги.

«Водій, за інформацією поліції, неохоче виконував вказівки німецьких поліцейських. Коли він нарешті зупинив транспортний засіб, стало зрозуміло, чому він не бажає пройти дорожній контроль. Водієм виявився 46-річний громадянин України. На задньому сидінні "швидкої" було троє пасажирів. У багажнику поліція знайшла ще чотирьох осіб», – пише сайт з посиланням на речника федеральної іспекції поліції Berggiesshübel Штеффена Ерліха.

Українець перевозив громадян Сирії віком від 11 до 27 років, серед них двоє дітей. Четверо сирійців звернулися за захистом, двоє з них неповнолітні, ними займається служба у справах молоді. Інших іноземців вислати назад до Чехії.

Водія затримали за підозрою в контрабанді іноземців. За рішенням суду українця заарештували. Автомобіль на польській реєстрації, на якому він перевозив мігрантів, вилучили як доказ у справі.