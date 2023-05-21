Чоловік і жінка намагалися втекти машиною, а потім пішки, та їх все одно затримали

У ніч на суботу, 20 травня, польські прикордонники затримали чоловіка і жінку з України, які нелегально перевозили через білорусько-польський кордон трьох громадян Ємену. Про це у Twitter повідомляє польська прикордонна служба.

Машина українців, які перевозили нелегалів, застрягла в полі під час втечі

Українці намагалися втекти від переслідування прикордонників на машині, але водій не впорався з керуванням і вони застрягли в полі. Далі українці тікали пішки. Прикордонникам довелося зробити попереджувальні вистріли в повітря.

Після затримання на місце викликали медичну службу. У повідомленні польської прикордонної служби зазначено, що «усіх госпіталізували», проте не уточнено, чи ідеться про українців, чи про громадян Ємену, яких вони перевозили.

Українцям, які перевозили нелегалів через білорусько-польський кордон, загрожує до восьми років ув’язнення.

Проблема нелегалів із Сирії, Індії та африканських країн, що намагаються потрапити в Польщу з Білорусі, є досить гострою. За даними польських ЗМІ, лише 19 травня на білорусько-польському кордоні виявлено 86 нелегалів. У більшості випадків перевезенням нелегалів займаються іноземці.

Додамо, що поляки затримують українців за перевезення нелегалів вже не вперше. Так само були випадки, коли за незаконне перевезення іноземців українців затримували литовські прикордонники.