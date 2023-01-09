12 громадян Туреччини намагалися незаконно потрапити в Німеччину через Польщу

На кордоні Польщі та Словаччини прикордонники зупинили автомобіль, в якому українець незаконно перевозив 12 громадян Туреччини. Всі вони намагалися через Польщу потрапити в Німеччину.

Як повідомляє RMF, інцидент трапився у Хохолуві на Підгалі, що на польсько-словацькому кордоні. Прикордонники зупинили для перевірки автомобіль Ford S Max із польською реєстрацією, за кермом якого був українець. З’ясувалося, що крім водія у автомобілі перебували ще 12 громадян Туреччини, які хотіли нелегально перетнути польський кордон.

Прикордонники з’ясували, що нелегали прилетіли з Туреччини в Сербію, звідти пішки дістались до Угорщини, де сіли в автомобіль до українця, аби через Словаччину потрапити у Польщу. Згодом вони планували дістатися Німеччини. Однак у колишньому пункті пропуску в Хохолуві їх затримали польські прикордонники.

Керівник прикордонної застави в Закопаному видав рішення, яким зобов’язав громадян Туреччини повернутися назад із забороною в’їзду на територію Польщі та інших країн Шенгенської зони на три роки.

Крім цього, суд у Новому Таргу зобов’язав чоловіків упродовж трьох місяців перебувати в центрах для іноземців у Лешноволі та Перемишлі.

Українського водія затримали за підозрою в організації незаконного перетину польського кордону.