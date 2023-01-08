За спробу незаконного перетину державного кордону усіх чоловіків притягнуть до адміністративної відповідальності

На Закарпатті 7 січня затримали 12 чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною. Одного з них затримали на словацькій стороні, повідомили на у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

За інформацією відомства, п'ятьох чоловіків зупинили за пів кілометра від кордону у районі села Паладь Комарівці Ужгородського району.

«Прикордонники помітили підозрілий автомобіль іноземної реєстрації, у якому перебували п’ять чоловіків. Один з них не мав при собі жодних документів. Усі виявилися місцевими жителями та визнали, що мали намір залишити автівку і пішки перейти кордон поза пунктами пропуску», – йдеться у повідомленні у Facebook.

Ще двох чоловіків призовного віку прикордонний наряд відділення Паладь Комарівці виявив вночі за кількасот метрів від держрубежу. Чоловіки подолали загороджувальний паркан та пробиралися до кордону чагарниками. Затримали їх на суміжній території у співпраці зі словацькими прикордонниками.

Одного чоловіка, місцевого жителя, затримали опівночі на цій же ділянці оперативники Чопського загону. Під час його затримання правоохоронцям довелося здійснити попереджувальний постріл вгору.

За декілька годин прикордонники відділення «Паладь Комарівці» у співпраці зі словацькими прикордонниками зупинили ще двох чоловіків призовного віку. Одного з них затримали за декілька десятків метрів від кордону, іншого – уже на словацькій стороні.

Двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути держкордон, виявили військовослужбовці неподалік залізничної станції у районі села Забрідь. Двоє харків’ян рухалися в бік кордону за маршрутом, збереженим у мобільному телефоні.

За спробу незаконного перетину державного кордону усіх чоловіків притягнуть до адміністративної відповідальності. Їх справи передадуть до суду.