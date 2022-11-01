Хустський районний суд зобов’язав ухилянта, який прикинувся збирачем грибів, сплатити понад 5 тис. грн штрафу за спробу незаконно перейти кордон і втекти у Румунію. Чоловіка затримали у лісі за кілометр від лінії держкордону. У суді обвинувачений сказав, що не мав наміру втікати, а просто збирав у лісі гриби, заблукав і сам вийшов на прикордонників. Разом з тим правоохоронці, які затримали військовозобов’язаного, стверджували, що чоловік уже встиг перелізти паркан, а під час огляду його речей грибів прикордонники не знайшли.

Як зазначається у постанові Хустського районного суду, чоловіка призовного віку затримали 24 жовтня близько 15:30 у прикордонній смузі – за кілометр від Румунії. У суді обвинувачений Дмитро Дорошенко свою вину не визнав і пояснив, що збирав у лісі гриби, заблукав і сам вийшов на прикордонників. Чоловік стверджував, що від правоохоронців не втікав і потрапити закордон не хотів. Проте у матеріалах справи зазначалося, що фігуранта справи затримали при спробі потрапити закордон і він вже встиг перелізти через паркан.

Суд критично оцінив твердження обвинуваченого, врахував письмові пояснення прикордонників, які затримали ухилянта, а також те, що покази чоловіка не збігаються із даними протоколу огляду речей, згідно «нічого, у тому числі й грибів, від Дмитра Дорошенка при його затриманні не вилучалося».

Відтак суддя Хустського районного суду Ярослав Піцур визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП (перетин кордону поза пунктами пропуску) та призначив йому 5,1 тис. грн штрафу. Крім того, обвинувачений зобов’язаний сплатити майже 500 грн судового збору. Постанова може бути оскаржена в апеляційному суді протягом десяти днів.

Зазначимо, у вересні 2022 року на цій же ділянці кордону з Румунією уночі затримали шістьох мешканців Закарпаття призовного віку. Ухилянти стверджували, що збирали у лісі гриби, але при собі вони мали закордонні паспорти, ковід-сертифікати і змінний одяг. Усіх доставили до відділку поліції. Порушників затримали після кількох попереджувальних пострілів.