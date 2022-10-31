На Львівщині суд оштрафував військового-зв’язківця Державної прикордонної служби, що звантажив на робочий планшет TikTok та інші розважальні додатки. Військовослужбовець має сплатити 2 465 грн грн штрафу.

Як повідомляє dev.ua з посиланням рішення Жовківського районного суду від 19 жовтня, технік-начальник групи зв'язку та автоматизованих систем управління прикордонного загону встановив на службовий планшет додатки розважального характеру. Йдеться про застосунки 100 Doors, TikTok, Brawl Stars, OTOMOTO, mobile.de. Окрім того, сержант виносив службовий планшет за межі підрозділу без дозволу.

Військовослужбовець у вчиненому зізнався і заявив про каяття. Так, суддя Жовківського райсуду Микола Олещук визнав військового винним у недбалому ставленні до військової служби і наклав на нього штраф у розмірі 2 465 грн. Він також має сплатити 496 грн судового збору.

Це рішення суду ще можна оскаржити в апеляції.