Самбірський міськрайонний суд відправив на громадські роботи прикордонника Івана Цеплого за стрілянину з пневматичного пістолета в центрі міста. Під час засідання суду Цеплий заявив про каяття, тому отримав пом'якшене покарання.

У постанові суду вказано, що інцидент трапився 2 вересня близько 16:30. Прикордонний ДПСУ Іван Цеплий перебував на вул. Міцкевича у Самборі в нетверезому стані і стріляв з пневматичного пістолета «Viper».

Поліцейські, які затримали чоловіка, склали на нього протокол про адміністративне правопорушення за статтею про дрібне хуліганство.

Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення Іван Цеплий визнав свою провину та заявив про щире каяття. Він попросив суд суворо його не карати.

Суддя Самбірського міськрайонного суду Олена Бікезіна, яка розглядає адмінпротокол у цій справі, взяла до уваги щире каяття прикордонника і призначила йому 40 годин громадських робіт.

Цю постанову суду ще можна оскаржити в апеляції.