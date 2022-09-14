Чоловік намагався оскаржити рішення суду першої інстанції, але безуспішно

Тернопільський суд призначив сім років ув'язнення 42-річному Валерію Устинову, який в 2021 році з мисливської рушниці вистрелив у двох школярів. Чоловік намагався довести, що це сталось випадково, але докази свідчили проти цієї версії. В червні суд першої інстанції призначив йому сім років тюрми, на що обвинувачений подав апеляцію. Втім, колегія суддів її не відхилила.

Про вирок Тернопільського апеляційного суду стало відомо у середу, 14 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини.

Зазначимо, що інцидент стався у січні 2021 року. Тоді двоє дітей біля школи №26 у Тернополі були поранені з вогнепальної зброї. Найважчі поранення отримав 11-річний Максим Капустяник: його госпіталізували до Києва. Лікарі витягнули з його тіла близько 40 дробинок. Також внаслідок події постраждав 8-річний Максим Дубовик, у нього було поранення щоки.

Згодом встановила, що по дітях стріляв 42-річний мешканець Тернополя Валерій Устинов. У його помешканні знайшли рушницю, з якої він і стріляв у бік школярів. Чоловік намагався довести, що інцидент стався випадково, але слідство встановило, що він стріляв навмисне.

В червні суд першої інстанції визнав його винним у порушенні двох статей ККУ: ч.4 ст. 296 (хуліганство) та ч.1 ст. 121 (умисне тяжке ушкодження). Валерію Устинову призначили сім років тюрми. Чоловік подав апеляцію з проханням пом'якшити покарання, але колегія суддів Тернопільського апеляційного суду її не задовольнила. Тож вирок набрав законної сили.