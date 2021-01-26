Тернопільські поліцейські встановили особу чоловіка, підозрюваного в обстрілі з дробовика групи дітей, під час якого двоє школярів отримали поранення. Цей інцидент стався біля школи №26 у Тернополі 21 січня.

Як повідомила тернопільська поліція у вівторок, 26 січня, експерти встановили, що постріл був здійснений з будинку поруч. Під час огляду фахівці встановили траєкторію пострілу та вікно з якого, ймовірно, стріляли.

За словами начальника тернопільської поліції Олександра Богомола, в квартирі, з якої могли стріляти, поліцейські провели огляд і обшук.

«Правоохоронці виявили та вилучили мисливську гладкоствольну вогнепальну рушницю та інші предмети, які можуть вказувати на причетність власника зброї до злочину. Встановлено мешканця цієї квартири, який перевіряється на причетність до вчинення злочину», – сказано в повідомленні.

Наразі поліцейські розслідують інцидент за двома статтями ККУ – хуліганство і умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, стрілянина біля 26-ї школи в Тернополі сталася 21 січня. Спершу повідомлялося, що важкі поранення отримав 11-річний хлопчик. Для того, щоб прооперувати постраждалого, його доставили до Києва. Але тепер поліція повідомила, що загалом у той момент біля школи було троє дітей: вже згаданий хлопчик, його сестра і ще один школяр, який також отримав поранення щоки.