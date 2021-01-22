11-річного шестикласника Максима обстріляли біля школи

У Тернополі 11-річний хлопчик Максим за невстановлених обставин отримав численні осколкові поранення та опіки, його транспортували до київської лікарні Охматдит.

Як повідомили у місцевій поліції, інцидент стався вдень 21 січня під час катання на санчатах поблизу 26-ї школи. На всьому тілі дитини виявили множинні поранення, ймовірно, спричинені вогнепальною зброєю. Медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробинки, деякі з них травмували внутрішні органи.

Головний лікар Тернопільської обласної дитячої лікарні Григорій Корицький повідомив «Суспільному», що хлопчик отримав 42 поранення від осколків. Дитину у важкому стані доправили у Київ, де йому мали провести другу операцію.

Батько хлопчика Ярослав Капустяник повідомив журналістам сайту «20 хвилин», що спочатку думали, що у нього кинули невідомим предметом, можливо петардою.

«Нехай поліція розбирається, петарда це чи ні. Є дріб, вже кілька вилучили, вони були фактично ззовні. Але є чимало таких, які вилучити не можуть», – розповів він.

Постраждалий хлопець навчається в шостому класі 27-ї школи. Вона розташована поруч з 26-ю школою, біля якої його обстріляли.

Поліцейські кваліфікували інцидент як хуліганство (ст. 296 ККУ). Під час оперативних заходів у квартирі одного з місцевих мешканців виявили гладкоствольну зброю. Її вилучили та направили на експертизу.