Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс зустрівся з батьком пораненого тернополянина Ярославом Капустяником

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) взяло на себе оплату лікування пораненого в Тернополі 11-річного хлопця Максима Капустяника. Його обстріляли з дробовика, коли він катався на санчатах біля школи №26.

11-річний Максим Капустяник – футболіст дитячо-юнацького футбольного клубу «Чемпіон». Після поранення його терміново госпіталізували і перевезли на лікування у Київ. «Динамо» вирішило допомогти сім'ї пораненого хлопчика фінансово, взявши на себе всі витрати з лікування та подальшої реабілітації, повідомив сайт команди.

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс особисто зустрівся з батьком Максима – Ярославом. Президент киян попросив передати хлопчику слова підтримки, а також повний комплект динамівського екіпірування.

До слова, стан 11-річного хлопця стабілізувався, він вже робить перші кроки після поранення. Наразі він перебуває у київській лікарні "Охматдит". Після того, як Максима випишуть із медичного закладу, він пройде курс реабілітації на базі Динамо у Віті-Литовській під контролем клубних лікарів.