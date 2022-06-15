Валерій Устинов наполягав, що вистрелив у дітей ненароком, коли чистив дробовик

Тернопільський міськрайонний суд призначив сім років тюрми 42-річному Валерію Устинову, який в січні 2021 року з рушниці вистрелив у двох хлопчиків. Внаслідок події 11-річний школяр Максим Капустяник отримав важкі поранення, його оперували у Києві. З тіла дитини лікарі витягнули більше 30 дробинок. У суді Валерій Устинов лише частково визнав провину, втім, слідству вдалось довести, що по дітях він стріляв навмисне.

Відповідний вирок суддя Тернопільського міськрайонного суду оголосив у середу, 15 червня, повідомляє прокуратура. У січні 2021 року двоє дітей біля школи №26 були поранені з вогнепальної зброї. Найважчі поранення отримав 11-річний Максим Капустяник: його госпіталізували до Києва. Лікарям вдалось врятувати його життя. Також внаслідок події постраждав 8-річний Максим Дубовик, у нього було поранення щоки.

Вже за п'ять днів поліція встановила, що по дітях стріляв 42-річний мешканець Тернополя Валерій Устинов. У його помешканні знайшли рушницю, з якої він і стріляв у бік школярів. Чоловік намагався довести, що вистріл був випадковим, але слідство встановило, що він стріляв навмисне.

Відтак суддя визнав його винним у порушенні двох статей ККУ: ч.4 ст. 296 (хуліганство) та ч.1 ст. 121 (умисне тяжке ушкодження). Йому призначили сім років ув'язнення. Наразі невідомо, чи збирається Валерій Устинов подавати апеляцію.