Пам'ятний знак у Діловому датується 1887 роком

На Закарпатті заштукатурили історичний напис на пам’ятному знаку географічного центру Європи у селищі Ділове. Зафарбували знак під час осінніх робіт з благоустрою. Напис у перекладі з латини означає: «Це постійне, точне вічне місце, визначене спеціальним апаратом, виготовленим в Австро-Угорщині, в Європейській системі широт і довгот. 1887». На інцидент відреагували в Закарпатській ОВА, напис обіцяють відновити.

Про випадок стало відомо у середу, 12 жовтня, після оприлюднення фото закарпатським екскурсоводом Сергієм Прокопом. Історичний напис на пам'ятному знаку в географічному центрі Європи був виконаний латиною, його заштукатурили і зафарбували під час робіт з благоустрою. На інцидент вже відреагував голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Зокрема, він зазначив, що місцева влада вже зобов'язалась відновити напис.

«Коментувати доцільність та правомірність таких дій навіть не буду. Підрозділ ОВА, котрий відповідає за охорону культурної спадщини, вже займається цим питанням. Самоврядування, в зоні відповідальності якої перебуває ця пам’ятка, вже планує заходи з відновлення», — уточнив Віктор Микита.

Зазначимо, пам'ятний знак у селищі Ділове встановили у 1887 році після геодезичних досліджень, які проводили географи Імператорсько-Королівського військово-географічного інституту у Відні, які й визначили географічний центр Європи.

На кам’яний знак нанесли напис: «Locus Perennis Delicentissime cum libella librationes quae est in Austria et Hungaria confectacum mensura gradum meridionalum et paralleloumierum Europeum. MD CCC LXXXVII». У перекладі з латини це означає: «Це постійне, точне вічне місце, визначене спеціальним апаратом, виготовленим в Австро-Угорщині, в Європейській системі широт і довгот. 1887».