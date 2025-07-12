Серед загиблих - працівник Снятинської місьради Прикарпаття Святослав Лазаренко та завідувачка аптекою Діана Кравченко

Внаслідок російської атаки у Чернівцях, вранці 12 липня, загинули 43-річний Святослав Лазаренко та 26-річна Діана Кравченко. Про це в телеграм повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

Загиблий 43-річний Святослав Лазаренко працював у Снятинській міської ради Івано-Франківської області. За інформацією Снятинської міськради, чоловік працював в місцевому органі з 2021 року як юрист, а згодом очолив відділ правової, кадрової та мобілізаційної роботи. З фото, яке оприлюднили в ДСНС Буковини, видно, що чоловік загинув в автомобілі, який посікло осколками.

Ще одна загибла – 26-річна жителька Чернівців Діана Кравченко. Жінка завідувала однією з чернівецьких аптек. Також за даними керівника Чернівецької ОВА ще двоє людей перебувають у важкому стані в лікарні, за їхні життя боряться лікарі. Ще 10 жителів Чернівців отримали легкі поранення, їх також оглянули медики.

Осколками від російської ракети посікло автомобіль, водій загинув

В Чернівецькій міській раді зазначили, що 13 липня оголосили Днем жалоби за загиблими від російської ракетної атаки 12 липня. Усі масові заходи – скасовано.

За даними ДСНС внаслідок атаки по місту виникли пожежі одночасно за трьома адресами. Усі загоряння ліквідовані. Пошкоджено адмінбудівлі, житлові будинки, дві недіючі будівлі та автомобілі. У житловому секторі рятувальники провели евакуацію мешканців будинків, надали першу медичну допомогу постраждалим та передали їх медикам для подальшої госпіталізації. У Чернівецькому районі пошкоджено житловий будинок і автомобіль.

Міський голова Чернівців Роман Клічук зазначив, що усім постраждалим запропонували тимчасове відселення до гуртожитку. Також людей забезпечать продуктами, водою, засобами гігієни. Спеціалісти нададуть медичну і психологічну допомогу. Також створено спеціальну комісію для обстеження пошкоджень та оцінки збитків. Окрім того, внаслідок ракетної атаки через вибухову хвилю пошкоджено дитсадок №38 «Оберіг». З понеділка, 15 липня, він призупинить роботу.

Оновлено о 16:53. Голова ОВА повідомив, що кількість постраждалих у Чернівцях зросла до 26 людей. За його словами, 7 із них зараз перебувають у лікарнях: 3 у важкому стані, 4 – прооперовані.

Зазначимо, що в ніч та вранці суботи, 12 липня, російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні. Під ворожим ударом були захід, центр та схід країни. На заході найбільшої атаки зазнали Львів, Чернівці та Луцьк.