У ніч на 12 липня Росія здійснила одну з наймасовіших атак на Львів за час повномасштабного вторгнення. Чотири людини постраждали, серед яких – діти. Троє мають травми легкого ступеня. Одна людина перебуває у лікарні святого Пантелеймона. Найбільше ушкоджень у Залізничному та Галицькому районах. Детальніше про ситуацію у місті, після комісії з надзвичайних ситуацій, розповіла заступниця міського голови Львова Ірина Маруняк.

Найбільше зруйновані два будинки – на вул. Митрополита Андрея, 16 і на вул. Олени Степанівни, 35. Також пошкоджено два промислові об'єкти. У «Львівській політехніці» вибиті вікна.

«Також у 46 будинках вибито 522 вікна. Детальніша інформація уточнюється», – сказала Ірина Маруняк.

Пошкоджено 19 об’єктів бізнесу. Транспорт курсує у звичному режимі. 10 будинків без газу. Після обстеження і ліквідації аварійних ситуацій, газопостачання в деякі будинки відновлять.

За відновлення квартир відповідатиме два райони – Галицький і Залізничний. Людям, які не мають куди відселитися, забезпечать проживання в готелі.

«Будинок на вул. Олени Степанівни, 35 частково серйозно пошкоджений, зруйнований. Там є сім квартир. Будинок обстежується, але станом на зараз там люди не можуть проживати, деякі домовилися з родичами, інші проживатимуть в готелях», – зазначила Ірина Маруняк.

Сьогодні та завтра з 10:00 і до 16:00 на вул. Стороженка, 11 працюватиме виїзний ЦНАП.

«Якщо є руйнування, треба звернутися у ЦНАП, повідомити про те, що завдана шкода. Далі відбудеться обстеження квартир. І після цього буде відповідна компенсація. Якщо люди будуть орендувати житло, то буде компенсовано кошти за оренду житла. Якщо люди матимуть інший спосіб проживання, також буде відповідна компенсація», – зазначила Ірина Маруняк.

«Можна подати заяву на компенсацію за оренду житла – 10, 12 або 15 тис. грн, залежно від потреби. Місто також надає компенсації: 12 тис. грн – за вікна і 8 тис. грн — за двері», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Міський голова уточнив, що 15 квартир непридатні для проживання – 28 мешканцям запропонували тимчасове безплатне проживання в готелі. Також пошкоджено 20 машин, три корпуси Львівської політехніки, міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу.

Згодом Андрій Садовий повідомив, що вже розселили перших мешканців, чиї домівки постраждали від обстрілу.

«Розселено шість сімей — 19 людей: 14 дорослих, 5 дітей, песик та кіт», – написав Андрій Садовий.

Тимчасове житло надали готелі «Таурус», «Оптіма Медіваль», «Дністер» та хостел «Перлина».