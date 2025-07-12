Зафіксовано влучання, зокрема на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни.

У ніч на суботу, 12 липня, Росія здійснила наймасштабнішу атаку БпЛА на Львів. У місті було чути численні вибухи. Також у Львові працювала протиповітряна оборона. Відомо про пошкодження житлового будинку.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 02:33.

О 03:34 начальник Львівської ОВА Максим Козицький закликав зберігати інформаційну тишу.

«Зберігайте інформаційну тишу! Не викладайте жодних фото, відео, координат», – написав начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

О 03:39 міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про перші вибухи у різних районах міста.

«У Львові у різних районах чутно вибухи. Для міста продовжується загроза шахедів. Перебувайте в укриттях», – поінформував Садовий.

О 03:59 міський голова повідомив, що у місті є влучання.

О 04:13 Максим Козицький написав, що Львівщина переживає масовану атаку безпілотниками.

«ППО працює у Львові і в різних районах області. Перебувайте подалі від вікон», – зазначив Козицький.

О 04:37 Андрій Садовий повідомив про пожежу нежитлового приміщення і пошкодження житлового будинку.

«У Залізничному районі горить покрівля даху нежитлового приміщення на площі 200 м2. Також повідомляють про пошкодження житлового будинку в районі вул. Мирополита Андрея», – написав Садовий.

Відбій повітряної тривоги на Львівщині оголосили о 05:05. Андрій Садовий повідомив, що всі необхідні служби виїхали на місця загоряння. Над містом видно густий чорний дим від пожеж.

Як повідомив Максим Козицький, внаслідок ворожої атаки на вул. Митрополита Андрея у Львові пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Є часткове руйнування підʼїзду. Стався витік газу та води. Попередньо загиблих і травмованих немає. Пожежі нема. На місці працюють 20 рятувальників та інші служби.

Згодом Андрій Садовий повідомив, що також є влучання і на вул. Олени Степанівни. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.

«Мешканці перебували в укриттях. Кільком людям надали першу медичну допомогу на місці. У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Площа займання — близько 200 м². Пошкоджено кілька будинків, зокрема житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів», – написав Садовий.

Фото із соцмереж Андрія Садового

Також обірвано контактну мережу. Через це зранку не курсуватимуть тролейбуси №22, №30 та №32. Усі необхідні служби працюють на місцях.

Востаннє Росія атакувала Львів у ніч на 29 червня.