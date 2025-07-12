Наслідки російської атаки на Львів 12 липня

У ніч та вранці суботи, 12 липня, російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні. Під ворожим ударом були захід, центр та схід країни. Про це повідомила влада постраждалих регіонів.

Цієї ночі Росія здійснила наймасштабнішу дронову атаку на Львів. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що вибухи лунали у кількох районах міста.

За інформацією Львівської ОВА, унаслідок ворожих влучань пошкоджено два житлові будинки на вулиці Митрополита Андрея та Олени Степанівни. В останньому – сталося часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері.

«Також у місті пошкоджені два промислових обʼєкти. Там сталися загоряння. Щоб подолати наслідки, залучали вогнеборців», – написав керівник ОВА Максим Козицький.

Оновлено. По допомогу до медиків у Львові звернулися шестеро людей, включно з 11-річним хлопчиком. Одного чоловіка госпіталізували, повідомили в ОВА.

За результатами засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС, найбільше ушкоджень від російських обстрілів зафіксували у Залізничному та Галицькому районах Львова. Там пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон, пошкоджено 20 машин. Наразі 15 квартир непридатні для проживання – 28 мешканцям запропонували тимчасово безплатно пожити в готелі.

«Також пошкоджено три корпуси Львівської політехніки, міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу», – написав Андрій Садовий.

Деталі про наслідки ворожої атаки на Львів, читайте за посиланням.

Керівник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що на світанку Буковину атакували чотири безпілотники типу «шахед» та одна ракета.

Через падіння уламків ворожих дронів у Чернівцях загинули 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Ще четверо людей отримали важкі травми, одна жінка в дуже важкому стані. Легких ушкоджень зазнали 10 людей.

У Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

Унаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль у Сторожинецькій громаді Чернівеччини. На місцях працюють усі профільні служби.

Оновлено. Станом на 08:27 кількість загиблих у Чернівцях зросла до чотирьох людей. У лікарні померли двоє важкопоранених – жінка приблизно 45 років і чоловік приблизно 65 років, повідомив Руслан Запаранюк.

Уже о 08:40 керівник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк спростував своє повідомлення про ще двох загиблих у місті.

«За життя усіх важкопоранених ще борються лікарі! Актуальна інформація станом на 8:40 – двоє загиблих!» – ідеться в повідомленні.

У Луцьку через ворожу атаку фактично знищений приватний житловий будинок. За даними мера міста Ігоря Поліщука, в деяких будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна, загорівся приватний автомобіль. Решта даних щодо збитків ще уточнюється. Інформації про загиблих немає.

Знищений внаслідок російської атаки будинок у Луцьку, 12 липня 2025 рік (Фото з телеграм-каналу Ігоря Поліщука)

Під ранок суботи росіяни масовано атакували Харків. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, попередньо ворог застосував дві керовані авіабомби та вісім дронів типу «шахед». Основний удар прийшовся по підприємству, яке вже кілька років не експлуатується, загорілись кілька складських будівель. Також один з безпілотників влучив по обʼєкту критичної інфраструктури.

У Київському районі у кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі.

За даними керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, через ворожу ранкову атаку на Харків постраждали двоє людей – чоловіки 55 та 33 років, їх шпиталізовано.

Уночі росіяни дронами атакували Кіровоградщину. Як повідомили в ОВА, в одній з громад Голованівського району пошкоджено майже 10 приватних будинків. Зруйновано покрівлі, вибито вікна, двері, пошкоджено паркани.



«Також в області, через уламки збитого безпілотника, сталося займання сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу оперативно ліквідували», – повідомив очільник області Андрій Райкович.

Оновлено. Президент Володимир Зеленський розповів, що цієї ночі Росія випустила по Україні 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше як половина з них – «шахеди». Понад 20 ракет і переважна кількість ударних безпілотників знешкоджені, зазначив глава держави.

Фото ДСНС з місць ворожих ударів по Буковині, Волині, Харківщині 12 липня 2025 року

Президент висловив співчуття родичам та близьким загиблих у Чернівцях. Він закликав міжнародних партнерів запровадити «жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає “русскім” виробляти дрони та заробляти на нафті».

«Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати. Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що врятують життя», – написав Зеленський.