Ілоні Капельницькій було 44 роки

У Чернівцях до чотирьох зросла кількість жертв внаслідок російської атаки 12 липня. Сьогодні, 25 липня, в лікарні померла ветеранка і волонтерка, жителька Чернівців Ілона Капельницька. Жінці було 44 роки.

44-річна чернівчанка Ілона Капельницька отримала важкі травми під час атаки РФ по багатоквартирному житловому будинку. З 12 липня вона перебувала в комі і померла не приходячи до тями. Про це в телеграмі повідомив керівник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Він зазначив, що в 2015 році Ілона Капельницька пішла доброволицею на фронт. Тоді жінка не мала військового досвіду, а після демобілізації вона активно займалася волонтерською роботою.

В ніч на 12 липня Росія атакувала Чернівці ракетами та БпЛА. Унаслідок цього нападу загинули дві людини – це 25-річна завідувачка аптеки Діана Кравченко та 43-річний працівник Снятинської міської ради Святослав Лазаренко. Ще 26 людей отримали травми різного ступеня важкості. Медики госпіталізували в лікарні міста семеро постраждалих, з яких троє перебували у важкому стані, а ще чотирьох – прооперували.

16 липня стало відомо, що в лікарні помер 74-річний Василь Клипич, мешканець м. Снятин Івано-Франківської області. Він став третьою жертвою удару. Сьогодні кількість загиблих зросла до чотирьох.