За нелегальне перевезення бурштину 45-річному водію загрожує до трьох років ув'язнення

На кордоні з Румунією в автобусі під керуванням 45-річного громадянина Туреччини прикордонники виявили 12 кг бурштину, розмальованого фарбою, яка легко змивається. Під час перевірки чоловік сказав, що везе з України 15 мистецьких картин. Жодних документів на картини у водія не було. А самі картини виявились бурштином, замальованим фарбою і вставленим у картинні рами. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, за скоєне водієві загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, автобус із бурштином затримали у четвер, 1 вересня, у пункті пропуску «Порубне» на українсько-румунському кордоні. Картини з розмальованим бурштином прикордонники виявили під час перевірки багажника.

«45-річний водій автобуса Mercedes запевняв, що це він везе з України такі вироби мистецтва. Все направили на перевірку до правоохоронців», – йдеться у повідомленні прикордонників.

У прес-службі поліції Чернівецької області уточнили, що громадянин Туреччини намагався нелегально перевезти бурштин у 15 картинах, розмальованих різними фарбами, які легко змиваються. Жодних документів на бурштин водій не мав. Загалом чоловік перевозив понад 12 кг розфарбованого каміння.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240-1 ККУ (незаконне перевезення, бурштину). За скоєне 45-річному водію з Туреччини загрожує до трьох років позбавлення волі.