Сигарети 43-річний водій заховав під обшикою дитячого крісла

На українсько-румунському кордоні в автомобілі 43-річного мешканця Закарпаття виявили сигарети, приховані в дитячому кріслі. За спробу контрабанди 247 пачок сигарет від водія на кордоні вилучили Volkswagen Transporter, вартістю 210 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської митниці, інцидент стався вранці понеділка, 1 серпня, на пункті пропуску «Дякове». Порушником виявився 43-річний мешканець Закарпаття, який разом з сім’єю прямував у Румунію.

«Чоловік приховав у сигарети порожнинах дитячого крісла та у панелях приладів, що у салоні автомобіля. Проте, що виїжджаючи з митної території України, чоловік свідомо обрав «зелений коридор», тим самим декларуючи чесні наміри перетнути кордон. Ще й усно запевняв інспекторів, що нічого прихованого від митного контролю в автівці не переміщує», – йдеться у повідомленні митниці.

Під час перевірки авто митники зняли декоративну обшивку, відігнули розрізану пластмасу корпусу дитячого крісла та виявлено приховані сигарети українського виробництва торгових марок «West blue» та «LM». На панелі приладів також знайдено приховані цигарки різних торгових марок. Водій пояснив митникам, що хотів перепродати сигарети в Румунії, щоб заробити

На закарпатця склали протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Виявлені 247 пачок сигарет, вартістю 14,2 тис. грн, а також малотоннажний фургон марки Volkswagen Transporter, оцінений у 210 тис. грн, також вилучено. Справу скерують до суду.