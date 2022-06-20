Одну пляшку ртуті жінка заховала у сумці, чотири – прив’язала до живота

Закарпатські митники затримали 59-річну мешканку Закарпаття, яка намагалася незаконно перевезти до Угорщини майже 10 кг ртуті: одну пляшку зі ртуттю жінка заховала у своїй сумочці, ще чотири – прив’язала до живота. Жодних документів на перевезення речовини закордон закарпатка при собі не мала.

Як повідомила прес-служба Закарпатської митниці, інцидент стався вранці понеділка, 20 червня, на контрольно-пропускному пункті «Тиса» у Чопі. 59-річна водійка авто їхала зі сторони України в Угорщину.

«Під час проведення митного огляду, який здійснювали митники спільно з працівниками СБУ, у жіночій сумочці було виявлено пляшку із назвою на упаковці «Ртуть (Луна-М)», що лежала на передньому сидінні ато. Жінка зізналася, що на її тілі є ще 4 пляшки. Їх вона приховала під верхнім одягом та закріпила поясом на животі», – йдеться у повідомленні митниці.

Загалом у жінки вилучили майже 10 кг ртуті. Жодних документів на речовину мешканка Закарпаття при собі не мала. Митники направили до поліції повідомлення про порушення за ст. 201 ККУ (контрабанда). Надалі справою займатимуться правоохоронці.