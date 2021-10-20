Чоловіка затримали у пункті пропуску на кордоні зі Словаччиною

У пункті пропуску «Малі Селменці», що на українсько-словацькому кордоні, контррозвідка СБУ затримала чоловіка, який віз до Євросоюзу 3,5 кг ртуті. Затриманий є громадянином Словаччини. Він мав доставити і продати ртуть замовнику за 200 тис. євро.

За інформацією прес-сужби СБУ Закарпаття, затриманий словак погодився на перевезення ртуті через кордон за 5 тис. євро. На території ЄС на чоловіка чекав замовник, якому він планував продати ртуть за 200 тис. євро.

Як зазначається у повідомленні прес-служби Закарпатської обласної прокуратури, іноземець придбав ртуть на території України у невстановленої наразі особи. Контейнери з отруйною речовиною чоловік заховав серед особистих речей. Його затримали на пішохідному пункті пропуску «Малі Селменці».

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 ККУ (контрабанда), затриманому оголошено підозру. Наразі слідчі діють тривають. Правоохоронці встановлюють також продавців і замовників ртуті.