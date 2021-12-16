Івана Костенка затримали під час намагання перетнути кордон у «Шегинях» з наркотиками у власній білизні

Мостиський районний суд ув'язнив 28-річного львів’янина, який займався продажем і контрабандою наркотиків. Чоловіка затримали при намаганні перевезти понад 1 кг наркотиків в трусах через польський кордон.

Судячи з матеріалів справи, 28-річний Іван Костенко регулярно торгував наркотиками у себе вдома. Зокрема, у Костенка можна було купити амфетамін, марихуану, МДМА та інші психотропні речовини. Слідство наразі не встановило, хто поставляв наркотики Костенку, але відомо, що він їх купляв за криптовалюту через Telegram-канали.

Окрім того, улітку 2020 року ван Костенко придбав чергову партію наркотиків, які планував перевезти у Польщу. 4 липня Іван Костенко заховав у підкладку своїх трусів 1,2 кг наркотиків – амфетаміну та МДМА. Костенко намагався пішки перейти через кордон у пункті пропуску «Шегині», однак під час огляду митники знайшли його схованку з наркотиками. Усі психотропні речовини працівники митниці вилучили.

Під час судового засідання 10 грудня 2021 року Іван Костенко визнав свою провину і заявив, що торгував наркотиками через фінансову скруту. Костенко попросив суд врахувати його молодий вік і не карати його суворо.

Суддя Мостиського райсуду Юрій Кічак врахував щире каяття Івана Костенка, а також його позитивну характеристику з місця проживання. Водночас суд звернув увагу, що Іван Костенко займався контрабандою наркотиків в особливо великих розмірах і вирішив, що його необхідно ізолювати від суспільства. Івану Костенку призначили 8 років ув'язнення, півтора року з яких він уже відсидів в СІЗО.

У Івана Костенка є ще 30 днів, щоб подати апеляцію на цей вирок суду.