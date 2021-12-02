Жовківський суд призначив п’ять років позбавлення волі за вирощування коноплі для власних потреб на городі. Своєї вини 66-річний мешканець села В'язова Андрій Баженов не визнав і заявив, що вживав коноплю для лікування і це його принципова позиція.

Як повідомили 2 грудня у Львівській обласній прокуратурі, чоловік вирощував плантацію конопель на власному городі у селі біля Жовкви. Під час першого обшуку у нього вдома слідчі виявили понад 140 посіяних рослин конопель на городі, деякі вирощував у горщиках в будинку. Загалом поліцейські нарахували понад 6 кг висушеного канабісу. Його у селянина конфіскували, та після цього чоловік знову засіяв город. Під час повторного обшуку у нього нарахували 72 посіяні рослини коноплі та понад 1,5 кг канабісу.

Обвинувачений пояснив вживання коноплі її цілющими властивостями.

«Йому впродовж багатьох років відомо про цілющі властивості коноплі, зокрема він особисто допоміг вилікувати родичів своїх знайомих від раку, лікував свою дружину і сам вилікувався від виразки шлунку. Він впродовж багатьох років вживає коноплю і шляхом її куріння, а також як їжу у будь-якому вигляді (свіжу чи висушену) і за її допомогою почувається добре, не хворіє, уникає больових відчуттів при різних хворобах, в тому числі і виразки шлунку», – зазначено у вироку суду.

Андрій Баженов пояснив, що рослини коноплі сам не садив, вони на городі самі засіюються і проростають, він лише їх поливав. А ті, що росли у вазонках в його будинку, він пересадив та вирощував для власного споживання. Біля кожної рослини були таблички з підписами, які пенсіонер пояснив своїм зацікавленням біологією і спостереженням за різними сортами конопель.

«Також зазначив, що є громадським діячем і вживання коноплі є його громадською позицією, оскільки така допомагає при лікуванні, при депресіях, зокрема воїнам АТО після перебування в зоні бойових дій, вважає, що не вчинив нічого незаконного, а навпаки вбачає в діях держави вчинення злочину щодо нього та геноциду українського народу шляхом заборони вирощувати та вживати марихуану», – вказано у вироку.

Підсудний Андрій Баженов просив визнати його не винним та виправдати. Однак суддя Роман Ясиновський визнав 66-річного чоловіка винним у незаконному посіві та вирощуванні коноплі та незаконному придбанні і зберіганні наркотиків не для збуту і призначив йому покарання 5 років позбавлення волі. Вирок суддя Жовківського району оголосив 30 листопада. Його ще можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я закликало Верховну Раду підтримати законопроект президента Володимира Зеленського щодо легалізації медичного канабісу в Україні. Однак у липні 2021 року народні депутати України не підтримали у першому читанні законопроект №5596 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності», яким пропонувалось надати доступ хворим до медичного канабісу та законодавчо врегулювати його обіг.