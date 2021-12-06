Студенти вважають, що вирощування і використання медичного канабісу не є злочином

Громадська організація «Українські студенти за свободу» вийшла на акцію підтримки засудженого за вирощування конопель 66-річного Андрія Баженова з Жовківщини. Студенти прийшли 6 грудня під Львівський апеляційний суд із плакатами і вимогами змінити рішення суду першої інстанції.

Акцію «Потрапив в неволю, бо хотів жити без болю» студенти провели ввечері 6 грудня. Координаторка акції Дарина Корж розповіла ZAXID.NET, що апеляційний суд ще не розглядає справи, вони провели акцію на випередження.

«Ми як громадська організація зібралися показати реакцію суспільства, невдоволення вироком із тим розрахунком, що це буде враховано при розгляді справи. Для нас важливо, щоб людина не сіла на п’ять років за те, що не хоче відчувати біль», – пояснила Дарина Корж.

Також вона додала, що представники ГО «Українські студенти за свободу» вийшли на підтримку Андрія Баженова, оскільки це одна з тем, які їхня організація просуває.

«Лікування медканабісом необхідне для понад 2 млн українців. Серед них – люди, які мають онкологічні захворювання, епілепсію, розсіяний склероз, глаукому, хронічний біль та низку інших хвороб. Окрім того, використання медканабісу допоможе тисячам ветеранів російсько-української війни, які мають діагностований ПТСР. Більш ніж 60 країн дозволили використання медканабісу на законодавчому рівні. Україна – ні. Вирощування і використання медканабісу – не злочин. І пан Андрій не має сидіти у в'язниці лиш тому, що хотів жити без болю!», – наголошують на сторінці ГО «Українські студенти за свободу».

Адвокат засудженого Ярослав Гандзюлевич розповів, що Андрія Баженова забрали в СІЗО із залу суду після оголошення вироку. Зараз адвокат готується подавати апеляцію.

«Я маю зауваження до процесуальних дій – залучення понятих і проведення експертизи. Двох понятих не допитали взагалі – саме з того обшуку, під час якого знайшли велику кількість канабісу. Відповідно є питання щодо допустимості доказів. А якщо порушено це, то і експертизу можна ставити під сумнів», – пояснив ZAXID.NET Ярослав Гандзюлевич.

Нагадаємо, 30 листопада Жовківський суд засудив 66-річного мешканця села В'язова Андрія Баженова до п’яти років позбавлення волі за вирощування конопель для власних потреб на городі.