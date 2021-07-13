Законопроект пропонував надати доступ хворим до медичного канабісу у країні та регулювати його обіг

Народні депутати України на позачерговому засіданні парламенту у вівторок, 13 липня, не підтримали у першому читанні законопроект №5596 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності», яким пропонувалось надати доступ хворим до медичного канабісу у країні та законодавчо врегулювати його обіг.

За відповідне рішення проголосували лише 184 народних депутати. За направлення до комітету на повторне перше читання проголосували 219, тож законопроект повернули суб'єкту законодавчої ініціативи.

Результати голосування за законопроект по фракціях

(скріншот з відео засідання ВРУ)

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, він передбачав необхідність дотримання міжнародно-правових зобов'язань України щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Противники ухвалення відповідного закону стверджували, що медичний канабіс не можна легалізувати, оскільки всюди, де його застосовують, можна використати інші препарати. Крім того, депутати посилалися на відсутність надійних свідчень, що канабіс допомагає при посттравматичних розладах, депресії, розладах сну, при догляді за раковими пацієнтами в термінальній стадії.

Також депутати переконували, що у випадку легалізації медичного канабісу це може стати хибним сигналом підліткам про те, що канабіс абсолютно безпечний. Тому зросте вживання «звичайного» канабісу в рекреаційних цілях (для задоволення). Зрештою, пацієнти будуть переходити з нього на більш важкі препарати і зросте кількість смертей від передозувань опіоїдами.

Напередодні Міністерство охорони здоров’я закликало Верховну Раду підтримати законопроект президента Володимира Зеленського, щодо легалізації медичного канабісу у країні.

«Легалізація канабісу в медичних цілях – це перш за все медичне питання, а не політичне! На кону – вирішення питання зменшення болю для важкохворих. Застосування лікарських засобів, що містять у своєму складі канабіс, дозволено у багатьох європейських країнах. Закликаємо народних депутатів України підтримати цей законопроєкт», – прокоментував звернення заступник міністра охорони здоров'я з євроінтеграції Олександр Комаріда, якого цитує прес-служба МОЗ.

Як зазначається у повідомленні, на підставі клінічних досліджень вже акумульовано достатньо статистичної інформації, яка підтверджує, що коноплі є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів.

Законопроект передбачав класифікацію конопель залежно від вмісту в них тетрагідроканабінолу (ТГК): медичні коноплі (Cannabis) з низьким вмістом ТГК у сухій масі (0,2-1%) і Cannabis із високим вмістом ТГК (понад 1%), а також промислові коноплі, вміст ТГК у сухій масі яких не перевищує 0,2%.

Законопроект передбачав створення нормативних умов для законного обігу конопель, зокрема для використання в медичній практиці та науково-технічній діяльності, встановити вимоги та визначити особливості контрольованого обігу конопель у певних сферах діяльності відповідно до вимог міжнародного права, врегулювання питання, що стосуються організації діяльності з обігу конопель на кожному етапі такого обігу, включаючи, зокрема, операції з ввезення/вивезення/транспортування територією України, зберігання та реалізації конопель.

Він також визначав вимоги до суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати операції, пов'язані з обігом конопель, визначав і регулював розподіл функцій і повноважень контролюючих органів, що забезпечують боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, із контролю за використанням конопель у визначених законом цілях.

На думку авторів документа, він мав дати поштовх розвитку медичних наук і фармпромисловості шляхом впровадження можливості використання конопель у лікувальних і дослідницьких цілях, сприяти підвищенню рівня та якості медичного обслуговування населення у сфері паліативної медицини, методи якої, зокрема, базуються на застосуванні медичних конопель.

Законопроект також мав на меті забезпечити можливість пацієнтам отримувати й зберігати коноплі для застосування в лікувальних цілях відповідно до медичних показань, однак це буде можливо лише у разі, якщо лікар видасть такий рецепт.