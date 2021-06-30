Парламентський комітет здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроект про обіг конопель у медичних цілях. Відповідний законопроект, який розробили депутати різних фракцій, комітет ухвалив на засіданні в середу. Це означає, що тепер народні депутати зможуть розглянути цей документ у сесійній залі.

Як пише «Інтерфакс-Україна», згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, він передбачає необхідність дотримання міжнародно-правових зобов'язань України щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Законопроект передбачає класифікацію конопель залежно від вмісту в них тетрагідроканабінолу (ТГК): медичні коноплі (Cannabis) з низьким вмістом ТГК у сухій масі (0,2-1%) і Cannabis із високим вмістом ТГК (понад 1%), а також промислові коноплі, вміст ТГК у сухій масі яких не перевищує 0,2%.

Законопроект пропонує, зокрема, створити нормативні умови для законного обігу конопель, зокрема для використання в медичній практиці та науково-технічній діяльності, встановити вимоги та визначити особливості контрольованого обігу конопель у певних сферах діяльності відповідно до вимог міжнародного права, врегулювати питання, що стосуються організації діяльності з обігу конопель на кожному етапі такого обігу, включаючи, зокрема, операції з ввезення/вивезення/транспортування територією України, зберігання та реалізації конопель.

Законопроект також визначить вимоги до суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати операції, пов'язані з обігом конопель, визначить і врегулює розподіл функцій і повноважень контролюючих органів, що забезпечують боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, із контролю за використанням конопель у визначених законом цілях.

На думку авторів документа, він має дати поштовх розвитку медичних наук і фармпромисловості шляхом впровадження можливості використання конопель у лікувальних і дослідницьких цілях, сприяти підвищенню рівня та якості медичного обслуговування населення у сфері паліативної медицини, методи якої, зокрема, базуються на застосуванні медичних конопель.

Законопроект також має забезпечити можливість пацієнтам отримувати й зберігати коноплі для застосування в лікувальних цілях відповідно до медичних показань, однак це буде можливо лише у разі, якщо лікар видасть такий рецепт.

Законопроект передбачає внесення змін до основ законодавства України про охорону здоров'я щодо закріплення права людини на доступ до необхідних лікарських засобів, включаючи, зокрема, засоби, які містять наркотичні або психотропні речовини і прекурсори, закону «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» щодо забезпечення можливості використання рослин роду коноплі в промислових, наукових і медичних цілях, закону «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» щодо включення до цього переліку дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше голова підкомітету Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Мар’ян Заблоцький анонсував дозволи на вирощування медичного канабісу для українських аграріїв.