Українські сільгоспвиробники зможуть вирощувати коноплі в медичних цілях

Голова підкомітету Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Мар’ян Заблоцький анонсував дозволи на вирощування медичного канабісу для українських аграріїв. Про це він сказав під час Міжнародної агропромислової виставки «AGRO 2021», що триває у Києві, передає Kurkul.com.

«Найближчим часом чекаємо дозвіл на вирощування медичного канабісу. Його можна буде вирощувати лише у закритих приміщеннях і виключно для медичних цілей. Також плануємо дозволити вирощування канабісу, що містить канабідіол», – сказав Мар’ян Заблоцький.

Він додав, що у багатьох інших країнах канабідіол додають у різні вироби, як-от напої чи зубні пасти, тож він приносить чималі гроші аграріям.

Нагадаємо, у квітні уряд схвалив постанову, згідно з якою деякі препарати на основі канабісу тепер не входять до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. А заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко сказав, що виробники лікарських засобів, що містять у своєму складі ізольований канабідіол, можуть звертатися за реєстрацією до Державного експертного центру.

До слова, у Верховній Раді на розгляді перебуває законопроект №5596 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності». Його ініціаторами виступили понад 80 нардепів із різних фракцій.

«Станом на дату підготовки цього проєкту закону (травень 2021 року – Ред.) використання конопель в медичних цілях (або, залежно від особливостей регулювання, використання препаратів, виготовлених на основі конопель) дозволено у 56 країнах світу, серед яких такі країни ЄС, як Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Італія, Чехія, Франція, Португалія, Польща, Греція, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Ізраїль, Великобританія, США та Канада», – ідеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Медичний канабіс – це лікарський засіб, що має знеболювальний, релаксуючий та протисудомний ефекти.

Доцільність терапевтичного застосування конопель, кажуть ініціатори законопроекту, підтверджена вченими для таких станів:

неврологічні захворювання: розсіяний склероз, епілепсія, хвороба Альцгеймера, хвороба Хантінгтона і синдром Туретта,

захворювання травного тракту, полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкології (особливо при нудоті та блювоті) та побічних ефектів, пов'язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД, для посилення апетиту при захворюваннях, що призводять до втрати ваги та виснаження,

наркотична залежність та проблеми психічного характеру, а також для подолання тривоги, посттравматичних стресових розладів та порушення сну,

хронічний біль невропатичного походження,

паліативна допомога.

Додамо, що торік 2 грудня Комісія ООН з наркотичних речовин ухвалила рішення про те, щоб виключити канабіс та його похідні зі Списку 4 Конвенції, тобто з переліку наркотиків, що підлягають жорсткому контролю. А в Україні канабіс вважається небезпечним наркотиком із 1961 року.