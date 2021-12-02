Бурштин був запакований у 88 сейф-пакетів

На митному посту у Чопі у пасажирському потязі «Київ–Відень» закарпатські митники знайшли 50 кг бурштину, заховані під умивальником. Каміння було запаковане у сейф-пакети. Один із пасажирів, українець, зізнався митникам, що знайдений бурштин належить йому.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської митниці, бурштин у вагоні поїзда «Київ–Відень» виявили вночі четверга, 2 грудня.

«Під час здійснення митно-прикордонного контролю, митники знайшли бурштин, заздалегідь прихований у конструктивних особливостях вагону. За словами інспекторів, сонячне каміння знаходилося під умивальником у 88 поліетиленових сейф-пакетах. Один із пасажирів, громадянин України, визнав знайдене каміння своєю власністю», – йдеться у повідомленні прес-служби митниці.

Українець, який перевозив бурштин, порушив митні правила за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (використання інших способів, що утруднюють виявлення таких товарів, з метою їх незаконного переміщення через кордон). Митниця направила повідомлення про злочин правоохоронцям. Остаточну вартість 50 кг бурштину визначить спеціаліст-експерт.