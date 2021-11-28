Вилучена партія контрабандних сигарет

Вночі неділі, 28 листопада, на пункті пропуску з Польщею Краківець-Корчова, митники знайшли за обшивкою стелі мікроавтобуса Volkswagen 3820 пачок сигарет. Усі пачки сигарет не мали акцизних марок, повідомили у прес-службі митниці.

Близько 02:40 на пункті пропуск Краківець-Корчова митники оглядали мікроавтобус Volkswagen Crafter, яким керував 21-річний українець. Водій розповів митникам, що їде до Польщі у приватних справах і тому вибрав для проходження митного контролю «зелений коридор».

Але митники використили рентгенотелевізійну систему контролю і помітили, що в машині є схованка. Під час детальнішого огляду у порожнинах даху авто вони знайшли 3820 пачок сигарет різних виробників і всі без акцизних марок. Попередня вартість товару – 140 тис. гривень.

На водія було складено протокол про порушення митних правил. Невдовзі його справу скерують до суду.