В автобусі, який їхав з Херсона через пункт пропуску Грушів-Будомєж, польські митники знайшли 13 тисяч пачок сигарет

У вівторок, 23 листопада, польські митники впіймали на кордоні львівського перевізника з контрабандою сигарет. В рейсовому автобусі, на львівській реєстації було заховано 13 тисяч сигарет, повідомили на сайті податкової служби у Ряшеві (Rzeszów).

Вночі на пункті пропуску Грушів-Будомєж, польські митники проводили детальний огляд рейсового автобуса, який їхав з Херсона до Європи. Під час перевірки в ретельно облаштованій схованці, митники знайшли контрабандні сигарети. Усі 13 тисяч сигарет (650 пачок) не мали акцизних марок. Митники не розголошують ані назви перевізника, ані маршруту автобуса. Однак з фото, які оприлюднила польська митниця видно, що автобус прямував з Херсона, а його державний номерний знак починається з літер BC, які є серією Львівської області.

Сума збитків, яка могла б бути завдана Польщі через контрабанду становить – 15 тис. злотих (2,7 тис. євро).

Водій автобуса, громадянин України, зізнався, що контрабандні сигарети належить йому. Митники вилучили у нього контрабанді сигарети. Водій також заплатить штраф у розмірі 12 тис. злотих (2,5 тис. євро).