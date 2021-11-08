Правоохоронці обшукали мешканців прикордонного селища Красноїльськ

У Чернівецькій області під час обшуків в понеділок, 8 листопада, поліція вилучила у жителів селища Красноїльськ незаконних сигарет на мільйон гривень. Про виявлення злочинної групи повідомили в прес-службі поліції, уточнивши, що окрім сигарет, виявили чорнові записи та рації, які зловмисники використовували для контрабанди.

«Протиправні дії буковинців правоохоронці викрили під час проведення цільових заходів з протидії незаконному обігу підакцизних товарів. Сьогодні, 8 листопада, поліцейські здійснили одночасно 18 санкціонованих обшуків у групи жителів селища Красноїльськ Чернівецького району», – йдеться в прес-службі поліції.

Правоохоронці під час обшуків вилучили 25,7 тис. пачок сигарет з логотипами різних торгових марок, чорнові записи та рації.

Зазначимо, в поліції про злочинну групу наразі нічого не повідомляють, відомо, що причетних до незаконно переміщення ще встановлюють. Наразі відкрили кримінальні провадження за ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, ввезення в Україну марок акцизного податку) та ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів) ККУ. Слідство триває.