Хлопець продавав підроблені документи лише своїм знайомим, щоб уникнути покарання

У Чернівцях правоохоронці затримали 23-річного іноземного студента, який підроблював ПЛР-тести. В поліції повідомили, що фальшиві документи хлопець продавав виключно своїм знайомим-іноземцям за 500 грн. Під час обшуку в нього знайшли речові докази порушення, наразі триває розслідування.

За даними слідства, іноземний студент навчається на третьому курсі одного з університетів Чернівців. Довідки з негативними результатами ПЛР-тесту хлопець ймовірно виготовляв на ноутбуці, вносячи туди всі необхідні реквізити своїх клієнтів.

«Щоб приховати свою противну діяльність, зловмисник збував підроблені документи виключно землякам. Фальшиві документи він продавав по 500 гривень. Попри всі намагання порушника уникнути відповідальності, поліцейські викрили та задокументували факти систематичного виготовлення та продажу фіктивних довідок», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції в четвер, 4 листопада.

Під час обшуків в помешканні хлопця правоохоронці вилучили три ноутбуки, планшет, накопичувачі інформації, мобільні телефони, довідки з результатами ПЛР-тесту та чорнові записи. Вилучене направлять на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Зазначимо, юнаку в разі доведення вини загрожує штраф до 17 тисяч гривень, або обмеження волі до трьох років.