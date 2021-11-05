Лише одна партія контрабанди коштувала понад 800 тис. грн

Працівники Державне бюро розслідувань в п’ятницю, 5 листопада, викрили схему контрабанди цигарок до Румунії. Правоохоронці встановили, що місцеві жителі прикордонних населених пунктів Буковини нелегально переправляли до Румунії цигарки елітних брендів. Як повідомила прес-служба ДБР, переправляти злочинцям контрабанду допомагали прикордонники та працівники лісового господарства.

«Співробітники ДБР 5 листопада провели вісім обшуків за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину. Виявлено та вилучено цигарки вартістю понад 800 тис. грн, а також телефони, рації та інші технічні засоби, які використовували члени злочинного угруповання для приховування своєї діяльності», – йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Зазначимо, наразі встановлюють учасників схеми, у тому числі прикордонників, які можуть бути причетні до контрабанди. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження, порушникам загрожує до 10 років тюрми.