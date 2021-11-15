Чоловік сховав сигарети у спеціально облаштованому сховку в авто

Львівські прикордонники затримали на кордоні з Польщею автомобіль Mercedes, в якому поляк намагався перевезти контрабандні сигарети з України. 50-річного громадянина Польщі зупинили ввечері 14 листопада у пункту пропуску «Краківець», повідомляє прес-служба ДПСУ.

Під час поглибленого огляду авто оглядова група виявила контрабанду між заднім сидінням та багажним відділенням у спеціально виготовленому сховку.

Прикордонники та митники дістали зі сховку 930 пачок сигарет без акцизних марок. Вартість контрабанди підраховують.

У порушника на час розслідування вилучили і товар, і автомобіль, в якому він перевозив контрабанду.