У Краковці затримали поляка з 930 пачками контрабандних сигарет
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Чоловік сховав сигарети у спеціально облаштованому сховку в авто
Львівські прикордонники затримали на кордоні з Польщею автомобіль Mercedes, в якому поляк намагався перевезти контрабандні сигарети з України. 50-річного громадянина Польщі зупинили ввечері 14 листопада у пункту пропуску «Краківець», повідомляє прес-служба ДПСУ.
Під час поглибленого огляду авто оглядова група виявила контрабанду між заднім сидінням та багажним відділенням у спеціально виготовленому сховку.
Прикордонники та митники дістали зі сховку 930 пачок сигарет без акцизних марок. Вартість контрабанди підраховують.
У порушника на час розслідування вилучили і товар, і автомобіль, в якому він перевозив контрабанду.
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