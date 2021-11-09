В логістичному центрі виявили понад 320 тонн підготовленого до експорту вантажу

В Україні викрили схему вивезення за кордон кольорових та дорогоцінних металів на понад 100 мільйонів гривень. Підозру вручили експортерам, брокерам та працівникам Львівської митниці.

«Злочинці закуповували застаріле електрообладнання, яке містить кольорові та дорогоцінні метали. Ухиляючись від сплати податків, вартісний брухт вивозили у Польщу як електрообладнання та незаконно отримували відшкодування податку на додану вартість», – повідомили 9 листопада у прес-службі ДПСУ.

За попередньою оцінкою, протягом 2020-2021 років фірма-експортер відшкодувала ПДВ на загальну суму більше 65 млн грн та подала заявку на відшкодування понад 26 млн грн.

«За попередньою змовою з митним брокером та за сприяння працівників Львівської митниці шляхом підміни коду класифікації товару здійснювався їх незаконний вивіз через державний кордон України до Республіки Польща. Наразі висновками експертиз вже підтверджено заподіяння державі понад 6 млн грн збитків», – додали в Офісі генпрокурора.

Обшуки провели у 18 місцях у Київській, Львівській, Миколаївській та Волинській областях. В одному логістичному центрі виявили понад 320 тонн підготовленого до експорту в Польщу вантажу в палетах. Безпосередньо під час спроби вивезення у пункті пропуску «Ягодин» затримали одну з партій вартістю 126 тис. євро. Вилучили документацію та техніку.

Керівнику підприємства-експортера та брокерам 8 листопада повідомили підозру у заволодінні майном та службовому підробленні. Двом працівникам відділу митного оформлення «Малехів» Львівської митниці – у службовій недбалості. Найближчим часом їм оберуть запобіжний захід і відсторонять від посад. На вилучене майно накладуть арешт для відшкодування збитків державі.