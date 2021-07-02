Інспектор підробив документи про товар, який перевозили через кордон

Інспектора митного поста «Яворів» Галицької митниці підозрюють у незаконному ввезенні брендового одягу та косметики на 16 млн грн. Йому оголосили підозру за статтею, яка передбачає позбавлення волі від трьох до шести років з трирічною забороною обіймати певні посади.

«Інспектор вніс до автоматизованої системи митного оформлення неправдиві відомості щодо перевезення вантажним автомобілем будівельної плитки, хоча насправді в ньому був брендовий одяг та косметичні засоби. Злочин фігуранту не вдалося довести до кінця, оскільки його було викрито правоохоронцями», – повідомила 2 липня прес-служба Львівської обласної прокуратури.

Як додали в СБУ, вантаж належить контрабандисту зі списку РНБО.

«Організатори схеми – представники криміналітету та їхні родичі, що перебувають під дією санкцій РНБО, а саме – родина Володимира Дідуха», – повідомили у СБУ Львівщини.

29-річному митнику 1 липня оголосили підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 362 ККУ (закінчений замах на несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду).

Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід та відсторонять від посади. Слідство також встановлює причетність його колег до контрабандної схеми.