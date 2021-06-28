Працівників митниць, які попри рішення РНБО про відсторонення, повернулися на свої посади і працюють за контрактом, перевірять на доброчесність. Їх відсторонили на початку квітня через можливу причетність до корупції та контрабанди.

Як писав ZAXID.NET, на початку квітня понад 100 працівників митниці в різних областях відсторонили від посад. Найбільша кількість відсторонених митників з усіх митниць в Україні була саме на Галицькій митниці – 46. Це, зокрема, працівники митного поста «Яворів» – 30 осіб, МП «Мостиська» – 14 та по одному працівнику з МП «Смільниця» та «Рава-Руська».

У відповіді на інформаційний запит ZAXID.NET у Державній митній службі повідомили 24 червня, що за підсумками перевірок більшість дисциплінарних проваджень щодо відсторонених працівників Галицької митниці закрили всі дисциплінарні справи і всі 46 раніше відсторонених митників повернулися до роботи.

У Держмитслужбі у понеділок, 28 червня, повідомили, що відсторонені рішенням РНБО митники, яких поновили на посадах, першими пройдуть перевірку на доброчесність після переведення на контракт.

За словами заступника голови Держмитслужби Владислава Суворова, на підставі рішення РНБО на митницях розпочали дисциплінарні провадження, на час яких митників відсторонили від роботи. Наразі ці провадження практично завершені, а термін відсторонення, передбачений законом, витік, й основна частина відсторонених працівників повернулася до роботи. Законних підстав не пускати їх на робочі місця, кажуть у Держмитслужбі, немає.

«Із 1 липня нормативно-правова ситуація зміниться, митниця починає працювати як єдина юридична особа. В межах реорганізації 70% працівників переведуть у нову структуру на контрактній основі з піврічним випробувальним терміном. Контракт, з одного боку, передбачає підвищення базових ставок заробітної плати для митників. З іншого боку, контракт передбачає жорсткі механізми контролю, найважливіший з яких – перевірка на доброчесність шляхом застосування поліграфу та моніторингу способу життя митника», – сказав Владислав Суворов.

Тож першими на доброчесність із 1 липня перевірятимуть раніше відсторонених працівників митниць, зокрема й на поліграфі.