Прикордонника затримали під час передачі другої частини грошей

Інспектора одного з відділів прикордонної служби Львівського прикордонного загону затримали на хабарі. Він сприяв у перевезенні контрабанди і за це отримав 3600 доларів. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ.

«Прикордонник вимагав і отримав від громадянина 3600 дол. США за сприяння в безперешкодному незаконному переміщенні товарів без належного митного оформлення та прикордонного огляду через державний кордон України. Товари загального вжитку – уживану побутову техніку, продукти харчування і побутову хімію планувалося переправляти через один з пунктів пропуску Галицької митниці Держмитслужби», — повідомили в Офісі Генпрокурора.

Затримали його на гарячому, під час одержання другої частини суми – 2300 доларів. Найближчим часом йому мають обрати запобіжний захід та відсторонити від посади.