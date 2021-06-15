Під час спецоперації ДБР у Шегинях затримали двох митників

У неділю, 13 червня, працівники київського ДБР провели обшуки у пункті пропуску «Шегині» Галицької митниці. У результаті двох митників затримали під час отримання чергового хабара. Під час обшуків вилучили 10 тис. доларів готівки.

Як повідомили в ДБР, працівники митного поста систематично вимагали хабарі за безперешкодне розмитнення вантажів, які в’їжджали на територію України, зокрема експрес-посилок. 13 червня митників затримали під час отримання чергового хабара.

Працівники київського ДБР провели спецоперацію із затримання хабарників на митниці у Шегинях

Працівникам ДБР довелось провести силову спецоперацію, щоб потрапити на територію пункту пропуску для проведення слідчих дій. Під час обшуків вилучено приблизно 10 тис. доларів США готівки. Загалом документовано три епізоди отримання неправомірної вигоди працівниками митниці.

Окрім того, як повідомили в ДБР, правоохоронці перевіряють причетність керівництва Галицької митниці до згаданої схеми хабарництва.

Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). У разі доведення вини, їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Оперативне відео ДБР