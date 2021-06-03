Відсторонені заступники начальника Галицької митниці Ярослав Скромний (зліва) та Володимир Цабак (справа) повернулися до роботи

Державна митна служба України закрила дисциплінарні провадження щодо двох заступників начальника Галицької митниці Володимира Цабака та Ярослава Скоромного, яких відсторонили від роботи на початку квітня цього року через можливу причетність до корупції та контрабанди. Цабак і Скоромний раніше по черзі очолювали Галицьку митниці і тепер повернулися на свої посади заступників.

«Щодо результатів перевірок стосовно двох відсторонених заступників керівника Галицької митниці Держмитслужби – першого заступника начальника Галицької митниці Держмитслужби Володимира Цабака та заступника начальника Галицької митниці Держмитслужби Ярослава Скромного – повідомляємо, що дисциплінарні провадження стосовно них наказами Держмитслужби від 20.05.2021 №348 та від 20.05.2021 №247 відповідно закриті у зв’язку з відсутністю в діях вказаних посадових осіб дисциплінарного проступку», – йдеться у відповіді Держмитслужби на інформаційний запит ZAXID.NET.

У четвер, 3 червня, у Галицькій митниці ZAXID.NET підтвердили, що обидва заступники начальника митниці повернулися на свої попередні посади – першого заступника (Володимир Цабак) і заступника начальника (Ярослав Скоромний). Рішення про їхнє відсторонення прийняв 2 квітня особисто голова Держмитслужби Павло Рябікін.

Результатів перевірок щодо відсторонених раніше 46 працівників Галицької митниці ще нема.

Нагадаємо, що 41-річний Володимир Цабак був начальником Галицької митниці з липня 2019 до жовтня 2020 року, після чого перейшов працювати на посаду першого заступника. Після Цабака обов’язки начальника Галицької митниці кілька місяців виконував 32-річний Ярослав Скромний, який зараз обіймає посаду заступника начальника митниці. 30 березня 2021 року Галицьку митницю очолив екс-працівник СБУ Андрій Колобродов.