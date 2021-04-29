Андрій Колобродов очолив Галицьку митницю у дуже непростий період: на рівні РНБО і президента оголошуються прізвища головних контрабандистів країни, частину львівських митників у зв’язку з цими санкціями відсторонюють від роботи за підозрою у сприянні контрабанді. Сьогодні Андрій Колобродов – гість програми ZAXID.NET LIVE. Вітаю вас.

Доброго дня.

Ваше призначення було явно несподіване для львівських митників. А для вас самого це очікуване призначення чи несподіване?

Скажу відверто, що для мене також це було досить несподіване призначення. Рішення приймалося, мені так здається, у досить стислі терміни. І від дня, коли я дізнався про дане рішення керівника митниці, до дня, коли я прибув до Львова, різниця була декілька днів.

У самій системі митниці ви дуже недовго працюєте. Ви тільки з лютого прийшли на роботу в митницю, а до того працювали в СБУ. Чому звільнилися?

Це було моє рішення. Мене було виведено поза штат. Досить тривалий період я перебував поза штатом. І вже вирішив цей досвід, який я набув у Службі безпеки України, використати в інших державних структурах. Подався на конкурс, виграв і почав працювати безпосередньо в Державній митній службі.

Наскільки я розумію, в СБУ ви займалися контррозвідкою? Просто як цей досвід на митницю перенести?

Стосовно моєї діяльності в Службі безпеки України взагалі я не маю права казати дуже багато.

Що маєте – скажіть.

Я починав свою роботу дійсно на оперативних посадах у Головному управлінні СБУ в місті Києві та Київській області у відділі контррозвідки. Потім був переведений і працював згодом у Головному управлінні контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки. Очолював, в тому числі, підрозділ, який здійснював заходи контррозвідувальні у сфері зовнішньоекономічної діяльності в тому числі. Ми співпрацювали і з Міністерством економіки, економічного розвитку, з Міністерством фінансів у напрямі застосування спеціальних санкцій. Є Закон України «Про зовнішню економічну діяльність», там була стаття 37 – застосування спеціальних економічних санкцій. Крім того, також у рамках взаємодії з іншими підрозділами здійснювали певні заходи щодо запровадження та підготовки певних рішень Ради національної безпеки й оборони. Тому, в принципі, досвід щодо взаємодії та діяльності у сфері зовнішньоекономічної діяльності у мене є.

Я правильно розумію, що ви зараз натякаєте, що оці санкції проти контрабандистів – це, в тому числі, і ви причетні до їхньої підготовки?

Ні. До цих саме санкцій я не причетний. Вже коли здійснювалася підготовка до цих санкцій, я працював у Державній митній службі України.

Але все-таки звільнення з СБУ – чому? Розчарувалися в можливості там робити кар’єру? Чому? Бо як одна з версій вашого призначення… Завжди було відомо, що СБУ дуже стежить за контрабандою, що це така есбеушна тема. І ваше призначення в тому числі пов’язують, що СБУ розчарувалося суто в митниках, контрольованих митниках. Вирішили прямо есбеушника поставити.

Дивіться, звільнення з органів Служби безпеки – це було моє власне рішення. Ви можете це перевірити, надсилаючи відповідні запити до Служби безпеки України.

Ні, я тільки про причини питаю. Я не ставлю під сумнів, що це ваше рішення.

Чесно кажу, саме робота в Державній митній службі – це був певний виклик для мене. Тому що, по-перше, це трошки інша робота: це публічність, це більш широка зона відповідальності, ніж у Службі безпеки України. Це для мене був якийсь мій особистий виклик, який я прийняв. Тому я звільнився, я влаштувався до Державної митної служби – точніше, пройшов конкурс.

Фактично менш ніж за місяць ви посіли одну з ключових посад у митниці.

Я не згоден з формулюванням «я посів» – мене призначили. Для мене, як ми вже говорили, це призначення було досить неочікуваним: я не планував очолювати Галицьку митницю, в мене не було таких планів чи намірів, я не писав таких заяв, ні до кого не звертався з вказаним проханням. Тобто це було суто рішення керівника Державної митниці. Чому він призначив саме мене, а не когось іншого – будь ласка, питайте вже його.

Але він вам, напевно, коли призначав, ставив якісь завдання, пояснював, що от цього ми звільняємо, а вас ставимо для того, щоби щось зробити. Що зробити? Якісь пояснення були?

У першу чергу, є загальні фрази, за якими є конкретні заходи. Тобто основна задача була – це навести лад у Галицькій митниці. Це така загальна задача.

Кожному начальникові ставлять таке завдання.

Так-так, кожному начальнику. Галицька митниця дуже складна в плані її очолювання, тому що дуже велика протяжність кордону, дуже великий пасажиропотік, дуже складний регіон у плані того, що дуже часто змінюється керівництво. Тому, в першу чергу, – це забезпечити (крім навести лад) безперебійне нормальне функціонування державної митниці в умовах її переходу з Галицької до Львівської митниці. Це перше завдання.

Так, це чергове реформування.

Так, черговий етап реформування. Друга ситуація – це забезпечення проведення прозорого тестування співробітників митниці, забезпечення громадськості до місць проведення тестування. Крім цього, це проведення певних заходів із перевірки до причетності митників Галицької митниці, які фігурують у санкціях Ради національної безпеки й оборони. Ну, а також низка інших завдань – поповнення бюджету, проведення аудиту фінансово-господарської діяльності та багато іншого.

Стосовно санкцій причетних митників, яких відсторонили в зв’язку з цими санкціями, от які підстави, можете пояснити? 46 прізвищ фігурувало в медіа, причому якось так дивно, бо сама митниця не оприлюднювала цих прізвищ – це з’явилося в медіа. Які підстави, чому їх відсторонили і які підстави їх підозрювати? І в чому підозрюють?

По-перше, щодо підозр – то це питання до тих правоохоронних компетентних інших органів, які ці прізвища включили в певні списки, довели Державній митній службі для здійснення подальших перевірочних заходів.

Тобто це не рішення самих митників?

Ні. Чому 46, 47, 48 – ця інформація, принаймні зараз, мені невідома.

Стосовно того, на підставі чого вони відсторонені від виконання службових обов’язків. Наразі стосовно цих 46 митників здійснюється дисциплінарне провадження, створена відповідна комісія, ми здійснюємо перевірочні заходи в межах нашої компетенції. По-перше, ми направляємо відповідні запити до компетентних органів – правоохоронних контролюючих органів, здійснюємо опитування, здійснюємо аналіз їхнього трудового шляху. За допомогою підрозділів внутрішньої безпеки, організаційно-митного контролю перевіряємо стан і якість виконання митних формальностей вказаними митниками. Тобто робимо ті речі лише, які відносяться до компетенції митниці. Ми не є правоохоронними органами поки що, ми не є якимись спеціально уповноваженими.

Тобто ви перевіряєте, наскільки сумлінно вони оформлювали вантажі?

Саме так.

Наразі їх ні в чому не звинувачують, але ви отримали сигнал, що оці 46 підозрілі?

Так, вони можуть бути причетними до тих осіб, до яких застосовані санкції Ради національної безпеки України.

До тих осіб – це ви маєте на увазі…? Бо ми аналізували компанії, на які наклали санкції – я так розумію, що абсолютна більшість цих компаній стосуються такого собі пана Полуситка. Ви це маєте на увазі – що вони мають якісь стосунки?

Я би не хотів поглиблювати в певні прізвища, тому що потім будуть закидати, чому одних назвали, інших не назвали. Тому так – щодо приналежності митників до певних груп впливу, які організовували певні контрабандні потоки.

У середині квітня, коли польські митники виявили велику партію цигарок, а українські митники її пропустили, ви ініціювали виведення поза штат всього особового складу Управління забезпечення протидії митним правопорушенням. Тобто це ваша внутрішня Служба безпеки, так?

Ні. Наша внутрішня Служба безпеки – є в нас Відділ внутрішньої безпеки. І є Управління протидії митним правопорушенням та контрабанді – це окремий підрозділ, який здійснює саме документування та складання процесуальних певних документів у разі виявлення порушень митних правил або контрабанди.

Хтось виявляє, а вони оформляють це?

Ні, вони виявляють, вони оформляють, і потім, у разі отримання інформації, також передають до інших правоохоронних органів.

Крім тих 46, про яких ми говорили, це майже 90 працівників теж відсторонили від роботи, зараз будете їх перевіряти на доброчесність. Як це виглядає, як ви перевіряєте на доброчесність?

Значить, до мене як до керівника надходить певна (в тому числі оперативна) інформація від правоохоронних та інших органів стосовно можливої причетності, в тому числі і співробітників даного підрозділу, до системних порушень у сфері.

Простіше кажучи, хабарі беруть? Оперативна інформація, маю на увазі.

Так, є оперативна інформація. Я би не сказав прямо, що хабарі беруть. Скажемо так, неякісно виконують свої посадові обов’язки – давайте назвемо це так. Тому низка із керівників, майже всі керівники, були відсторонені – їм запропоновані не оперативні посади, тобто посади, які не відносяться саме до протидії митним правопорушенням. Наразі взагалі переформатований підхід до діяльності Управління протидії митним правопорушенням. До цього взагалі, на мою думку, дуже неякісно відпрацьовувалися певні напрямки – це, в першу чергу, напрямок виїзду, тобто ми зараз посилили даний напрямок. Так, в нас є недопрацювання – до цих сигарок ми повернемося окремо, я вам розкажу зараз ситуацію й інформацію, яку знаю з цього приводу.

Але нещодавно нами було виявлено культурні та історичні цінності, і виявлена була велика партія психотропних речовин. І сьогодні навіть була виявлена велика партія цигарок, і до цього, два дні тому, теж була виявлена партія цигарок, яка була прихована в подвійній стелі бусика. Тобто ми працюємо.

Я розумію, що митники часто виявляють. Ніхто не заперечує, що це, як правило, професіонали. Але як ці професіонали в певний момент заплющують очі і пропускають фури?

Значить, в першу чергу, там не була фура. Фури цигарок не було, її просто не могло бути – це перше. Друге – цигарки були надійно сховані в спеціальному транспортному засобі, який здійснював переміщення сільськогосподарської техніки. Є у нас певні стандарти щодо сканування і перевірки вантажів, в тому числі на предмет наявності цигарок та інших заборонених предметів. Використання цього лафета значно ускладнює здійснення цих заходів – особливо, якщо ви бачили, яким чином польська сторона ці цигарки звідти вимуровувала… Тобто це були здійснені досить серйозні підготовчі заходи, і наші сканери на даний момент, з великою вірогідністю, не виявляють.

Я розумію. Пане Андрію, хотів би власне повернутися від контрабандистів до доброчесності. Як ви збираєтеся перевіряти?

У нас наразі проходить тестування на доброчесність. Це тестування проходить стосовно всіх.

Це що, поліграф? Чи це просто якісь тести?

Ні, доброчесність – це тестування. Тобто це певний алгоритм тестування, який дає результат і з певною вірогідністю надає висновок, чи є ця людина доброчесною, чи ні.

Це якийсь секретний алгоритм?

Я не думаю, що він секретний. Є певний розробник, він володіє правами на інтелектуальну власність.

Просто мені здається, що з митниками все досить просто – порівняти офіційні зарплати і порівняти їхні витрати. Коли вся Львівщина розуміє, що митники живуть не на зарплату – то, очевидно, є серйозні сумніви в доброчесності.

Дайте мені, будь ласка, таку інформацію – хто з митників конкретно.

А ви не можете взяти витяг нерухомого майна?

На даний момент ми аналізуємо… По-перше, в митниці працює 1150 людей. Ми періодично здійснюємо аналіз декларацій. У нас є питання по певних митниках, ми зараз здійснюємо перевірочні заходи. Питання є до понад ста митників стосовно наявності в них коштовних автомобілів, житла коштовного і таке інше. У нас є відповідний підрозділ – Відділ протидії корупції, і ми вживаємо заходів із перевірки. Коли у нас буде інформація перевірена, ми її висвітлимо та надамо громадськості.

Зрозуміло, дякую. Двоє ваших попередників – Скоромний і Цабак, проти них теж відкрите дисциплінарне провадження. Щось знаєте про перебіг цієї перевірки?

Стосовно Скоромного і Цабака – дисциплінарні провадження стосовно вказаних осіб відкриті Державною митною службою, тобто центральним апаратом, оскільки дані посади відносяться до номенклатури посад, які призначаються головою Державної митної служби. Тому наразі давати коментарі стосовно перевірочних заходів щодо них я не можу.

Самі не боїтеся опинитися в такій же ситуації? Просто це два ваші безпосередні попередники: Цабак раніше, Скоромний пізніше. Їх у чомусь підозрюють. Не боїтеся, що вас так само через якісь півроку-рік теж можуть отак перевіряти?

Мені здається, що боятися треба тільки Бога і закону.

Зрозуміло, дякую. В медіа з’явилося дуже дивне повідомлення, що митники виявили 125 кілограмів героїну. СБУ щось ніби підтверджувало, але каже: «Може, то не героїн, ми не розуміємо, що це таке». Галицька митниця мовчала. Чому мовчала і що виявили?

Так, гарне запитання. Дійсно, нами виявлена була певна партія речовини, яка, згідно з попереднім експрес-тестом, може відноситися до прекурсорів або наркотичних речовин. Вказані матеріали були скеровані до слідчого відділу управління Служби безпеки у Львівській області. Наскільки мені відомо, наразі управлінням здійснюються першочергові слідчі дії по вказаному факту. Як тільки ми отримаємо дозвіл слідчого на розповсюджування матеріалів з цього приводу, ми дамо відповідні офіційні заяви.

Тобто ви не можете, в будь-якому випадку, повідомляти про такі випадки медіа, що от: «Ми виявили якусь велику…»? Навіть якщо є підозра?

Після реєстрації кримінального провадження – лише з дозволу слідчого.

Хочу лише сказати всім, що я як керівник, співробітники нашої Галицької митниці робимо все можливе для того, щоби боротися з контрабандою. Але ми трошки в цьому плані зупинені чи обмежені і відсутністю певних технічних засобів, яких у нас наразі немає, відсутністю певних правових підстав. Очікуємо можливого розширення повноважень, а також можливого надання статусу правоохоронного органу чи статусу суб’єкта оперативно-розшукової діяльності частині певних митних підрозділів, що забезпечить ефективнішу та якіснішу боротьбу з контрабандою та митними правопорушеннями.

Зрозуміло, дякую. Нагадаю, що сьогодні в студії ZAXID.NET LIVE був Андрій Колобродов – новий виконувач обов’язків керівника Галицької митниці. Мене звати Олег Онисько, дякую, що читаєте і дивитеся ZAXID.NET

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