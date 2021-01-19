На початку минулого року з Львівської митниці звільнили більше 170 працівників. Серед них – керівники митних постів, їхні заступники та звичайні інспектори. Таке масове звільнення було частиною реформи, яка мала б викорінити корупцію і відсіяти надто заможних митників.

Тепер більшість звільнених митників без проблем поновлюються на свої старі посади та судяться за виплату їм компенсацій. Поновлені на роботі отримують зарплату, але не виконують жодної роботи. Вони просто сидять з 9:00 до 18:00 в актовому залі або інших вільних кабінетах управління митниці на вул. Костюшка у Львові.

ZAXID.NET пояснює, що пішло не так з реформою на митниці і чому масово звільнені митники тепер повертаються на посади, залишаючить при цьому без роботи, але із зарплатами.

«Ми звільнимо всіх одіозних митників»

Масове звільнення працівників на митниці відбулось весною минулого року, хоч і анонсувалось ще на початку року.

Річ у тім, що в листопаді 2019 року розпочалась реорганізація митниці в Україні. Тодішній керівник Державної митної служби Максим Нєфьодов анонсував масові звільнення заможних митників у рамках цієї реформи. «Ми почали з найбільш одіозних людей. В них у деклараціях Rolls-Royce, Bentley і так далі. Я щиро сказав, що людям, які настільки успішні в житті, на державній службі робити нічого», – казав тоді керівник митниці.

На той момент існувала Львівська митниця ДФС. Замість неї з 8 грудня 2019 року з'явилася нова юридична структура – Галицька митниця Держмитслужби, у яку увійшли митниці Львівської, Івано-Франківської і Тернопільської областей. Штат новоствореної митниці не скоротився, а навпаки – збільшився на 19 кадрів. Працівники трьох митниць написали заяви, щоб їх перевели у Галицьку митницю – це звичний юридичний момент у такій ситуації.

Понад 850 працівників Львівської митниці без проблем перевели у нову Галицьку митницю. Залишилося 213 працівників, чиї заяви розглядали довше. Згодом Львівська митниця видала наказ-попередження про їхнє звільнення. Тоді у прес-службі Галицької митниці ZAXID.NET стверджували, що працівників звільнили у зв’язку з реорганізацією. Рішення звільнити конкретно цих працівників у митниці пояснювали зауваженнями начальства до їхньої роботи.

Серед цих 213 митників були заступники керівника Львівської митниці, деякі скандальні начальники митних постів в області. Решта митників у цьому списку – інспектори митниці, більшість з яких не мали дисциплінарних порушень і не помічених у корупційних злочинах.

Інформація про звільнення 213 митників Львівщини з’явилася у ЗМІ і стала резонансною новиною. Втім, на той момент анонсоване масове звільнення львівських митників не вдалось виконати, бо у лютому Львівська митниця ДФС скасувала свій ж наказ. Офіційною причиною відмови від звільнення митників на той момент стало те, що працівниця відділу кадрів, відповідальна за його виконання, захворіла. Неофіційною ж причиною відтягнення звільнення митників стали зміни у законодавство про працю, які б дозволили спростити саму процедуру звільнення.

«З лютого 2020 року держслужбовцям не обов’язково пропонувати посаду при вивільненні. Відповідно, коли йде скорочення держслужбовців, керівництво може не пропонувати їм нові посади», – пояснює ZAXID.NET юристка Леся Мельник.

У березні 2020 року, після того, як ці зміни у законодавство про працю почали діяти, Львівська митниця видала новий наказ-попередження про звільнення працівників за підписом тодішнього в.о. керівника Романа Антоняка. У цьому наказі було уже близько 170 прізвищ, бо частина митників усе ж отримала нові посади. У квітні 2020 року працівників з нового списку почали масово звільняти.

У наказах про звільнення вказувалось, що працівників звільняють у зв’язку із реорганізацією митниці. Однак, за словами юристки Лесі Мельник, під час процедури звільнення керівництво митниці припустилось кількох юридичних помилок. Через це звільнені працівники без проблем поновлюються на посадах через суд.

«Звільнили їх на підставі реорганізації – при тому, що на Галицькій митниці на той момент було понад 200 вакансій. Реорганізація може бути окремою підставою для звільнення, але оскільки були вакансії і не відбулося скорочення, відповідно керівництво мало їм запропонувати посади або принаймні пояснити, чому їх звільняють. Сама митниця повідомила, що жодних критеріїв відбору для звільнень, як і переатестацій, дисциплінарних проваджень щодо звільнених працівників не було», – пояснює юристка.

Все пішло не так

Звільнені у квітні 2020 року працівники старої Львівської митниці звернулись до суду, щоб поновитись на своїх посадах. Восени Львівський окружний адміністративний суд почав виносити перші позитивні рішення у цих справах.

Станом на січень 2021 року в судовому реєстрі є уже понад 30 рішень суду про поновлення працівників Львівської митниці ДФС на посадах. У своїх рішеннях суд наголошує, що звільнення працівників у квітні 2020 року були незаконними, оскільки не було підстав для такого рішення. Судді наголошують, що одного бажання керівника звільнити своїм підлеглих замало: необхідна об’єктивна причина.

Серед поновлених на роботі митників є начальник відділу митного оформлення №3 митного поста «Рава-Руська» Орест Кобрин. У 2017 році фігурував у справі про хабарництво в. о. заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова як його спільник. Також поновився на посаді начальник відділу митного оформлення №4 митного поста «Смільниця» Тимофій Нор. У 2018 році повідомлялось, що його разом з іншими митниками затримали на хабарі.

Серед митників, які поновились на посадах через суд – начальник відділу митного оформлення №2 митного поста «Смільниця» Олександр Бугій, начальник відділу митного оформлення №4 митного поста «Мостиська» Олександр Бідник та начальник відділу митного оформлення №1 митного поста «Городок» Ігор Сай.

Решта поновлених працівників – це рядові інспектори постів митниці. Наприклад, поновився на посаді головний державний інспектор відділу митного оформлення №3 митного поста «Рава-Руська» Роман Захарко. У 2017 році його звинувачували у порушенні порядку здійснення міжнародних передач, але суд звільнив його від кримінальної відповідальності.

Суд також поновив на роботі головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Олега Гринчука, на якого у 2018 році склали постанову про порушення митних правил. Головний державний інспектор відділу митного оформлення №4 митного поста «Краковець» Ростислав Головчук також скасував наказ про своє звільнення через суд. Стосовно нього досі розслідується справа про службову недбалість, деталі цієї справи не розголошуються.

Решта працівників митниці, а це переважна більшість, не потрапляли у скандали та не мали якихось суттєвих проступків під час роботи. Принаймні публічної інформації про це немає.

І що тепер? Вони знову працюють?

Частина працівників митниці уже отримала накази про поновлення на посадах. Але річ у тім, що поновили їх у стару Львівську митницю ДФС, яка хоч ще юридично неліквідована, але вже понад рік не існує. За словами Лесі Мельник, цих митників мали би перевести у Галицьку митницю, щоб вони почали знову працювати. Однак наразі жодного з цих митників не перевели на роботу у Галицьку митницю.

«Проблема у тому, що вони поновлюються у Львівську митницю ДФС, і зараз їх переводити у Галицьку митницю не поспішають. Окрім того, Галицька митниця також реорганізовується і працівників доведеться ще раз переводити – у вже нову Львівську митницю Держмитслужби», – пояснює юристка.

Зараз поновлені на роботі митники отримують зарплату, але не виконують жодної роботи. Вони сидять з 9:00 до 18:00 в актовому залі або інших вільних кабінетах управління митниці на вул. Костюшка у Львові. Поки їх не переведуть у Галицьку митницю, працівники будуть отримувати зарплату фактично за перебування у приміщенні. Більше того, після завершення розгляду справ митників в апеляційному суді, їм ще виплатять компенсацію за ті місяці, упродовж яких вони були звільненні.

У прес-службі Галицької митниці Держмитслужби ZAXID.NET відмовились коментувати ситуацію з поновленнями звільнених працівників. ZAXID.NET надіслав запит у Галицьку митницю, щоб отримати інформацію про подальші кроки служби щодо поновлених митників.

За інформацією ZAXID.NET, Державне бюро розслідувань відкрило справу через порушення законодавства про працю через масове звільнення львівських митників. Слідчі викликають звільнених на допити і з’ясовують подробиці.

І що далі?

Ця безглузда ситуація може тривати доти, доки справи про поновлення митників не вирішаться в апеляційному суді. Тоді керівництво Галицької митниці буде вимушене перевести митників на вакантні посади.

Ще більше заплутує ситуацію чергова реорганізація митниці, яка зараз триває. Після завершення реорганізації Галицької митниці усіх її працівників знову чекає переведення у нову структуру – Львівську митницю Держмитслужби, яка мала запрацювати з 1 січня 2021 року, але ще досі не сформована. Тому кінець цієї заплутаної історії з митниками ще не близький.