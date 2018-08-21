На Львівщині поліція затримала групу митників, що брали хабарі за ввезення авто на єврономерах

Правоохоронці провели обшук у кількох працівників митниці та вилучили хабар у сумі 72 тис. грн, 3 тис. доларів та 200 євро

Працівники управління захисту економіки Нацполіції Львівщини викрили схему ввезення авто на єврономерах без митного оформлення. У вівторок, 21 серпня, правоохоронці провели обшук у кількох працівників митниці та вилучили хабар у сумі 72 тис. грн, 3 тис. доларів та 200 євро.

У повідомленні поліції вказано, що 21 серпня правоохоронці встановили працівників митного поста на Львівщині, які отримували хабарі за безперешкодний перетин кордону авто на єврономерах. Однак точної кількості працівників митниці, що фігурують у викритій схемі, правоохоронці не називають.

У автомобілі одного з інспекторів митного поста під час обшуку виявили та вилучили 550 доларів та 12 тис. грн. Крім того, за результатами проведення обшуків автомобілів інших працівників цієї ж зміни митного поста було вилучено ще понад 60 тис. грн, 2,5 тис. доларів США та 200 євро.

Детективи слідчого управління Нацполіції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 ККУ. Задокументовано також ввезення 8 авто за цією схемою. Деталі самої ж схеми правоохронці не повідомляють.

Поліція офіційно не повідомляє назву митного поста, де затримали митників. Однак, за неперевіреними даними, серед затриманих є керівник зміни митного поста «Угринів» Тимофій Нор.

Згідно з електронною декларацією Тимофія Нора, у 2017 році він офіційно задекларував 156,8 тис. грн зарплати, ще 12 тис. грн зарплати задекларувала його дружинна Алла. У грудні 2017 року Алла Нор стала власницею Mazda CX 5 2017 року випуску вартістю понад 1 млн грн, а також стала власницею квартири у Львові площею 45 м2.

Батько Тимофія Нора Василь є завідувачем кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. Він також є членом Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, також він був членом Вищої ради правосуддя (1998 – 2004 роки).