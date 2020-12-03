Раніше Ярослав Скоромний виконував обов'язки начальника Галицької митниці

Виконувачем обов'язків керівника Львівської митниці став 31-річний Ярослав Скоромний. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Галицької митниці, наказ про призначення у четвер, 3 грудня, підписав голова Державної митної служби України Павло Рябікін.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, 30 жовтня Ярослав Скоромний був призначений виконувачем обов’язків керівника Галицької митниці. До слова, попереднього очільника звільнили 23 жовтня. Причин звільнення Володимира Цабака не пояснили.

Зазначимо, що зараз триває реорганізація, внаслідок якої замість Галицької митниці з 1 січня 2021 року знову має запрацювати Львівська митниця.

31-річний Ярослав Скоромний родом із Вінниці. Має вищу юридичну освіту. З 2012 до 2017 року працював у органах прокуратури Вінницької області, а потім – у органах доходів і зборів на митниці. Наприкінці 2017 року став заступником начальника Львівської митниці ДФС – начальника управління протидії митним правопорушенням, а згодом – заступником начальника управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії.

Зазначимо, що об'єднана Галицька митниця охоплює Івано-Франківську, Львівську та Тернопільську області. Після реорганізації до зони діяльності Львівської митниці входитиме лише Львівська область.