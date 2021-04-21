Наркотики намагались провезти в Україну в паливному баці мікроавтобуса

За інформацією сайту Оbozrevatel у ніч на 21 квітня в одному з пунктів пропуску через кордон на Львівщині митники виявили 125 кг героїну. У прес-службі Галицької митниці цей випадок наразі не коментують.

Зранку середи, 21 квітня, сайт Оbozrevatel з посиланням на власні джерела повідомив, що вночі працівники Галицької митниці виявили величезну партію героїну на одному з пунктів пропуску на Львівщині. Водій мікроавтобуса Mercedes намагався приховати 125 кг героїну у паливному баці автомобіля. Вантаж виявили митники, коли відправили мікроавтобус на оглядову яму.

У прес-службі Галицької митниці ZAXID.NET не підтвердили і не спростували інформацію про затримання 125 кг героїну. Коментувати цей випадок у прес-службі відмовились. Офіційних повідомлень з цього приводу від СБУ також нема.

Зазначимо, що за даними МВС, на чорному ринку 125 кг героїну коштує орієнтовно 280 млн грн.

Речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська підтвердила ZAXID.NET нічний випадок на митниці. Однак, за її словами, інформація про те, що в автомобілі знайшли героїн, не підтверджена. Наразі триває експертиза, яка визначить, що це за речовина.

Нагадаємо, на початку цього року СБУ вилучила у Львові більше тонни героїну. Рекордну партію героїну, яку фасували для відправки в ЄС під виглядом дипломатичної пошти, виявили на одному із львівських складів.