Оперативник СБУ під час спецоперації з вилучення рекордної партії героїну у Львові, на задньому плані – один із затриманих громадян Туреччини

Більше тонни героїну опрієнтовною варістю 2,3 млрд грн виявили під час обшуків складів у Львові оперативники СБУ, прокуратури та спецпідрозділу «Альфа». Під час операцію були затримані четверо громадян Туреччини. Про це 5 січня повідомили офіційні сайти прокуратури та СБУ.

За повідомленням СБУ, мова йже про 1035 кг героїну, які готували до відправки в ЄС під виглядом дипломатичного вантажу. До України ці наркотики потрапили у грудні через одеський порт – у морському контейнері з продуктами харчування. Уже з того моменту операція проходила під контролем СБУ.

«Для викриття та документування протиправної діяльності всіх учасників вказаного наркоугруповання прийнято рішення щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки», – повідомляє СБУ.

В результаті спецоперації на одному із львівських складів, орендованих наркоділками, були затримані троє громадян Туреччини, які фасували героїн для подальшого транспортування у країни ЄС. Одночасно у Львові ж був затриманий ще один турок, якого вважають організатором міжнародного наркотрафіку.

Загалом у Львові виявили 1035 кг героїну, вартість якого у цінах «чорного ринку» перевищує 2,3 млрд. грн.

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