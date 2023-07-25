Наркоділки переправили з Пакистану в Україну понад 508 кг героїну, який був захований у мішках з рисом

Залізничний районний суд Львова виніс вирок громадянину Туреччини Отеру Хакі, який у складі злочинної групи переправив рекордну для України партію героїну. Суд призначив йому сім років тюрми з конфіскацією майна.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у липні 2023 року, Отер Хакі спільно з трьома громадянами Туреччини та одним громадянином Молдови наприкінці грудня 2020 року привезли з Пакистану в Україну понад 508 кг героїну, який був захований у мішках з рисом. Вантаж прибув у морський порт Одеси. Уже з того моменту операція проходила під контролем СБУ. Після митного оформлення зберігався на складі у Львові. Надалі ділки хотіли переправити наркотики до Європи.

Повідомляючи про виявлення рекордної для України партії героїну, СБУ та прокуратура у січні 2021 року повідомляли про більш як тонну наркотиків на 2,3 млрд гривень. Однак у вироку суду вказано, що наркоділки отримали з Пакистану 508,6 кг героїну, що вдвічі менше від заяв правоохоронців. Також правоохоронці зазначали, що ділки хотіли переправити героїн за кордон як дипломатичний вантаж.

У вироку суду вказано, що Отер Хакі уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Справу розглянула колегія суддів за участі Андрія Кирилюка, Сергія Колодяжного та Дмитра Боровкова. Вони дослідили матеріали справи та визнали Отера Хакі винним у зберіганні та контрабанді наркотиків в особливо великих розмірах, призначивши сім років тюрми з конфіскацією майна. На вирок може бути подана апеляція.