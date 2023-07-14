ДБР викрило екс-правоохоронця на продачі наркотиків

Держбюро розслідувань та Нацполіція затримали колишнього поліцейського, коли той продавав 3,3 кг кокаїну за 135 тис. доларів. Слідчі встановили, що чоловік належав до злочинної групи, яка переправляла наркотики з Латинської Америки через польсько-український кордон. У прес-службі Державного бюро розслідувань у п'ятницю, 14 липня, розповіли, що організаторами схеми наркоторгівлі також були посадовці митнці та кілька громадян країн ЄС.

Ділки продавали наркотики на території різних областей України гуртовими партіями. Мінімальне замовлення мало становити 1 кг, який коштував 45 тис. доларів.

«Під час розслідування встановили, що до війни наркоділки завозили в Україну значні партії наркотику через морський торговельний порт Одеси. Кокаїн ховали у спеціально обладнаній схованці в одному з контейнерів. Однак, через військові дії канал постачання перестав існувати й наркоділки створили новий шлях постачання наркотиків через сухопутний кордон з Польщею у Львівській області», – йдеться у повідомленні ДБР.

За інформацією Офісу генпрокурора, екс-поліцейський є мешканцем Львівщини, який у минулому проходив службу в поліції та звільнився у 2021 році. Чоловіка затримали у Львові. Він разом з цивільними та митниками створив власну мережу збуту кокаїну.

Слідчі дії у помешканні екс-правоохоронця (Фото ДБР)

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та шукають всіх причетних до злочину. Триває досудове розслідування за статтею про незаконне перевезення наркотиків. Винним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що поліцейські затримали у Львові чотирьох членів угруповання наркоторговців. Вони продавали нарковмісні таблетки.